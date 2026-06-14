Mecz Niemcy Curacao na mistrzostwach świata. Historyczny gol i ostateczny pogrom

Szybkie prowadzenie i niespodziewana odpowiedź debiutantów

Spotkanie czterokrotnych zdobywców Pucharu Świata z debiutantem miało zdecydowanego faworyta. Podopieczni Juliana Nagelsmanna potrzebowali zaledwie sześciu minut, aby objąć prowadzenie po precyzyjnym strzale Felixa Nmechy z około 15 metrów. Niemieccy piłkarze kontrolowali przebieg gry, a kolejne okazje marnowali Florian Wirtz i sam Nmecha. Reprezentanci Curacao skupiali się na głębokiej defensywie, jednak w 21. minucie zaskoczyli kibiców zgromadzonych na stadionie.

Livano Comenencia dopadł do źle wybitej piłki i uderzył z linii pola karnego. Futbolówka po rykoszecie zmyliła Manuela Neuera, a prawy obrońca FC Zurich zdobył pierwszą historyczną bramkę dla Curacao na mundialu. Utrata gola wprowadziła nerwowość w szeregach europejskiej drużyny, co poskutkowało zmarnowaną sytuacją sam na sam przez Leroya Sane w 33. minucie. Pięć minut później Nico Schlotterbeck przywrócił prowadzenie strzałem głową, wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dla stopera Borussii Dortmund było to premierowe trafienie w kadrze narodowej.

Kto ustalił końcowy wynik w drugiej połowie?

Jeszcze przed przerwą sędzia Jalal Jayed podyktował rzut karny po faulu Riechedly'ego Bazoera na strzelcu pierwszego gola. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Kai Havertz, który podwyższył rezultat na 3:1. Zaraz po wznowieniu gry w drugiej połowie Jamal Musiala powiększył przewagę faworytów po dokładnym podaniu od Joshuy Kimmicha. Mimo obniżenia tempa gry przez zespół Nagelsmanna, w 68. minucie Nathaniel Brown popisał się efektownym wolejem. Obrońca zaliczył w ten sposób swoją pierwszą bramkę w barwach narodowych.

W 78. minucie na listę strzelców wpisał się Deniz Undav. Asystował mu Joshua Kimmich, dla którego było to już 31. decydujące podanie w reprezentacji Niemiec. Dziesięć minut później wynik na 7:1 ustalił Kai Havertz, wykorzystując sytuację sam na sam po podaniu Undava. Mecz w Houston przyniósł łącznie osiem bramek, co jest najwyższym wynikiem strzeleckim na trwającym turnieju. Na ławkach trenerskich doszło do historycznego spotkania, ponieważ 78-letni Dick Advocaat został najstarszym selekcjonerem w dziejach mistrzostw, podczas gdy Nagelsmann jest od niego o 40 lat młodszy.