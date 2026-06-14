MŚ 2026. Niemcy rozgromili Curacao w Houston

Niemcy deklasują Curacao w Houston

Reprezentacja Niemiec odniosła wysokie zwycięstwo nad Curacao w spotkaniu piłkarskich mistrzostw świata 2026. Mecz zakończył się spektakularnym wynikiem 7:1 dla europejskiej drużyny. Do przerwy Niemcy prowadzili 3:1, od początku w pełni kontrolując przebieg wydarzeń na boisku. Rozgrywki miały miejsce na potężnym obiekcie NRG Stadium w Houston.

Na trybunach amerykańskiego stadionu zasiadło dokładnie 68 021 widzów, którzy obserwowali bardzo jednostronne widowisko. Arbitrem głównym tego pojedynku był marokański sędzia Jalal Jayed. W kolejnym, drugim meczu grupy E piłkarskich mistrzostw świata reprezentacja Ekwadoru zmierzy się w Filadelfii z zespołem Wybrzeża Kości Słoniowej. Rozstrzygnięcia w tej grupie zapowiadają się niezwykle interesująco.

Kto zdobył bramki na NRG Stadium?

Wynik spotkania otworzył już w 6. minucie reprezentant Niemiec Felix Nmecha. Piłkarze Curacao odpowiedzieli w 21. minucie celnym strzałem Livano Comenencii, jednak w dalszej części meczu bramki zdobywali wyłącznie podopieczni niemieckiego selekcjonera. Nico Schlotterbeck trafił celnie głową w 38. minucie. Tuż przed gwizdkiem na przerwę rzut karny wykorzystał Kai Havertz.

Druga połowa przyniosła serię kolejnych trafień dla rozpędzonej niemieckiej kadry narodowej. W 47. minucie na listę strzelców pewnie wpisał się Jamal Musiala, a w 68. minucie kolejnego gola dołożył Nathaniel Brown. Dziesięć minut później prowadzenie podwyższył Deniz Undav. Ostateczny rezultat na 7:1 ustalił w 88. minucie Kai Havertz, notując swoje drugie trafienie w tym mundialowym spotkaniu.