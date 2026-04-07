Viki Gabor spędziła Wielkanoc z ukochanym. Bogdan Trojanek pokazał rodzinne zdjęcie

Koniec ubiegłego roku przyniósł spore zmiany w życiu prywatnym Viki Gabor. Wokalistka zdecydowała się na ujawnienie związku z Giovannim Trojankiem, z którym wzięła romski ślub. O ceremonii, na której nie zabrakło rodziny piosenkarki i jej ukochanego, poinformował dziadek Giovanniego, Bogdan Trojanek. W pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że mężczyzna stał się agentem prasowym pary, udzielając serii wywiadów, w których opowiadał o ich przeprowadzce i planowanym, pięciodniowym weselu. Sama Viki postanowiła nie komentować medialnego zamieszania, jakie wywołały jej ślubne poczynania. Piosenkarka potwierdziła jedynie, że jest zaręczona, a w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl wyjawiła, iż komentujący niewiele wiedzą na temat kultury romskiej i bazują w głównej mierze na stereotypach. Gwiazda postanowiła też mocno ograniczyć swoją aktywność w mediach społecznościowych. Z jej profilu zniknęły wszystkie posty, na próżno szukać też jakichkolwiek publikacji na stories. O tym, jak Viki Gabor spędziła Wielkanoc, dowiedzieliśmy się ponownie od Bogdana Trojanka. Mężczyzna podzielił się rodzinną fotografią.

Viki Gabor spędziła Wielkanoc z przyszłym mężem

Viki Gabor spędziła Wielkanoc w rodzinnym gronie, celebrując ze swoim ukochanym Giovannim i jego krewnymi. Prywatnymi fotografiami piosenkarki i jej przyszłego męża podzielił się tradycyjnie Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego. Widzimy na nich zakochanych pozujących z pozostałymi członkami rodziny, jak również siedzących razem przy stole. Mężczyzna odnotował obecność wokalistki także w opisie, podkreślając, że dostał dużo zapytań o to, czy spędzili wspólnie Wielkanoc.

Moja cała rodzina. Wnuki, prawnuki, córki, syn, żona. To jest, kochani, ta miłość i więź rodzinna u Romów. Dostałem dużo pytań, czy jest Viki. Jak się przyjrzyjcie, to zobaczycie - napisał.