Fryderyki 2026 rozdane. Wiemy, kto zdobył najważniejsze statuetki polskiej branży muzycznej

Fryderyki 2026. Transmisja w TVP1 i niezwykłe występy gwiazd w Warszawie

Uroczystość wręczenia tegorocznych Fryderyków odbyła się 25 maja w Warszawie, a wydarzenie emitowała telewizyjna Jedynka. Producenci przedsięwzięcia obiecywali spektakularne koncerty oraz unikalne niespodzianki artystyczne i dotrzymali słowa. Środowisko potraktowało ten dzień jako ważne święto muzyki. Widzowie zyskali z kolei znakomitą okazję na dokładne podsumowanie fonograficznych zjawisk minionych miesięcy.

Wśród pretendentów do statuetek zabłysnęli nie tylko weterani sceny, lecz również twórcy stawiający pierwsze kroki i zarazem budujący coraz silniejszą pozycję. Kapituła zwróciła uwagę na reprezentantów nurtu popowego oraz rapowego, ale nie tylko. Kategorii było znacznie więcej.

Fryderyki to moment, w którym cała muzyczna Polska spotyka się w jednym miejscu - niezależnie od gatunku czy pokolenia. To święto twórców, emocji i różnorodnych brzmień, które razem tworzą obraz współczesnej polskiej muzyki - przekazał Bogusław Pluta, pełniący funkcję dyrektora ZPAV.

Cały plebiscyt podzielono na trzy oddzielne uroczystości. Przedstawiciele środowiska jazzowego odebrali statuetki 12 kwietnia, artyści klasyczni triumfowali 24 kwietnia, a twórcy rozrywkowi spotkali się 25 maja. Rolę gospodyni finału pełniła Gabi Drzewiecka. Muzyczne show zapewnili zebranym m.in. Pezet, Coma, Krzysztof Zalewski, Anna Maria Jopek, Kasia Lins, Wiraszko, Daria ze Śląska, Livka, Zalia, Kuba i Kuba oraz formacja Pszona.

Anna Maria Jopek złożyła hołd Stanisławowi Sojce podczas gali

Piękny występ dała Anna Maria Jopek, upamiętniając zmarłego w sierpniu minionego roku Stanisława Sojkę. Wokalistka przedstawiła widowni odświeżone wersje jego przebojów. Legendarny twórca otrzymał wcześniej Złotego Fryderyka w kategorii jazzu oraz muzyki rozrywkowej.

Pełna lista zwycięzców i nominowanych do Fryderyków 2026

Złoty Fryderyk:

Lady Pank

Kategoria Artysta Roku:

wszyscy nominowani z poniższych kategorii rozrywkowych - Kasia Lins

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Bragno

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona

Sad Smiles

Zuta

Teledysk Roku:

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins

Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Kategoria Album Roku (rock, blues):

Błażej Król - "Popiół"

Lady Pank - "LP45"

Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"

Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"

Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Kategoria Album Roku (muzyka alternatywna):

Błoto - "Grzyby"

Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"

Kury - "Uno Lovis Party"

Michał Fox Król - "City Cluster"

Variété - "Sieć Indry"

Kategoria Album Roku (muzyka korzeni):

Basia Giewont - "Szeptucha"

Chrust - "Przed Zmierzechem"

Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"

Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"

Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Kategoria Album Roku (muzyka ilustracyjna):

Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"

Bartek Wąsik - "Pianorizon"

Daniel Bloom - "Zamach na papieża"

Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"

Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Kategoria Album Roku (pop):

Igo - "12"

Kuba Badach - "Radio Edit"

Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"

Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"

Zalia - "Serce"

Kategoria Album Roku (pop alternatywny):

Bokka - "White Room"

Fisz Emade Tworzywo - "25"

Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"

Kasia Lins - "Obywatelka K.L."

Mela Koteluk - "Harmonia"

Kategoria Album Roku (metal):

Behemoth - "The Shit Ov God"

Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"

Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"

Hostia - "Razorblade Psalm"

Turbo - "Za blizny"

Kategoria Album roku (hip-hop):

Kuban - "Fugazi"

Pezet - "Muzyka popularna"

PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"

Quebonafide - "Północ/Południe"

Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Kategoria Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"

Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"

Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"

Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"

Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Kategoria Singiel Roku (hip-hop):

Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"

Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"

Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"

O.S.T.R. - "Sam"

Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Kategoria Singiel Roku (pop):

Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"

Kuba Badach - "Układ otwarty"

Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"

Natalia Przybysz - "Ramen"

Sanah i Krzysztof Zalewski - "Eviva l'arte!"

