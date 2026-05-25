Fryderyki 2026. Tłum gwiazd brylował na czerwonym dywanie. Kto się pojawił?

Aga Kwiatkowska
2026-05-25 21:07

Na 25 maja zaplanowano wręczenie nagród Fryderyki 2026. Tuż przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości czerwony dywan wypełnił się plejadą gwiazd, które później błyszczały na scenie jako laureaci, wręczający nagrody czy artyści dający występy. Imprezę brawurowo poprowadziła Gabi Drzewiecka, zachwycając zgromadzonych swoim zjawiskowym wyglądem. Zobaczcie zdjęcia!

Fryderyki 2026. Gwiazdy walczą o statuetki

Najważniejsze nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyki po raz kolejny skupiły na sobie wzrok twórców oraz ich fanów. Stołeczna impreza przyciągnęła najgłośniejsze nazwiska z rodzimego show-biznesu. Przed fotoreporterami chętnie pozowali zarówno weterani estrady, jak i młodzi twórcy, którzy w minionych miesiącach całkowicie zdominowali listy przebojów i zdobyli serca słuchaczy.

Szansę na prestiżową statuetkę otrzymali w tym roku między innymi Sanah, Daria Zawiałow, Quebonafide, Sobel, a także legendarna Maryla Rodowicz oraz zespoły Lady Pank i Behemoth. Członkowie Akademii Fonograficznej (gremium powołane przez Związek Producentów Audio-Video ZPAV) docenili ogromny przekrój stylistyczny, nominując twórców wykonujących pop, rap, a nawet ciężki metal. Najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się w sekcjach nagradzających piosenkę i płytę roku. Obserwatorzy rynku szybko zauważyli, że nowe pokolenie artystów coraz mocniej depcze po piętach starym wyjadaczom polskiej sceny.

Organizatorzy uroczystości zadbali o potężną dawkę emocji, serwując zgromadzonym gościom spektakularne występy i wyjątkowe aranżacje na żywo. Przedsięwzięcie transmitowała stacja TVP1, pozwalając na śledzenie wyników fanom z każdego zakątka kraju.

Czesław Mozil, Ralph Kaminski i Rafał Trzaskowski na gali Fryderyki 2026

Błysk fleszy przed wejściem na salę przyciągnął nie tylko osoby na co dzień związane z muzyką. Czesław Mozil zaskoczył fotoreporterów niebieskim kompletem, który uzupełnił o nieszablonowe rękawiczki. Jan Borysewicz zaprezentował się w klasycznej białej koszuli i stylowym kapeluszu, z kolei Ralph Kaminski wybrał swobodny look z dżinsami i skórzaną kurtką. Nie zawiódł także Wiktor Dyduła, zestawiając zieloną górę z charakterystyczną chustą.

Wśród zaproszonych gości brylował również Rafał Bryndal, który postawił na sprawdzoną czerń. Z kolei Aleksandra Kwaśniewska zadała szyku w gustownym komplecie uzupełnionym kamizelką, a prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaprezentował się w niezwykle eleganckim garniturze. Spore zainteresowanie wzbudzała olśniewająca Gabi Drzewiecka pełniąca rolę gospodyni wieczoru, która dumnie nosiła jasnoróżową, mieniącą się w blasku fleszy suknię.

