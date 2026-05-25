Fryderyki 2026. Tłum gwiazd brylował na czerwonym dywanie. Kto się pojawił?

Fryderyki 2026. Gwiazdy walczą o statuetki

Najważniejsze nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyki po raz kolejny skupiły na sobie wzrok twórców oraz ich fanów. Stołeczna impreza przyciągnęła najgłośniejsze nazwiska z rodzimego show-biznesu. Przed fotoreporterami chętnie pozowali zarówno weterani estrady, jak i młodzi twórcy, którzy w minionych miesiącach całkowicie zdominowali listy przebojów i zdobyli serca słuchaczy.

Szansę na prestiżową statuetkę otrzymali w tym roku między innymi Sanah, Daria Zawiałow, Quebonafide, Sobel, a także legendarna Maryla Rodowicz oraz zespoły Lady Pank i Behemoth. Członkowie Akademii Fonograficznej (gremium powołane przez Związek Producentów Audio-Video ZPAV) docenili ogromny przekrój stylistyczny, nominując twórców wykonujących pop, rap, a nawet ciężki metal. Najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się w sekcjach nagradzających piosenkę i płytę roku. Obserwatorzy rynku szybko zauważyli, że nowe pokolenie artystów coraz mocniej depcze po piętach starym wyjadaczom polskiej sceny.

Organizatorzy uroczystości zadbali o potężną dawkę emocji, serwując zgromadzonym gościom spektakularne występy i wyjątkowe aranżacje na żywo. Przedsięwzięcie transmitowała stacja TVP1, pozwalając na śledzenie wyników fanom z każdego zakątka kraju.

Czesław Mozil, Ralph Kaminski i Rafał Trzaskowski na gali Fryderyki 2026

Błysk fleszy przed wejściem na salę przyciągnął nie tylko osoby na co dzień związane z muzyką. Czesław Mozil zaskoczył fotoreporterów niebieskim kompletem, który uzupełnił o nieszablonowe rękawiczki. Jan Borysewicz zaprezentował się w klasycznej białej koszuli i stylowym kapeluszu, z kolei Ralph Kaminski wybrał swobodny look z dżinsami i skórzaną kurtką. Nie zawiódł także Wiktor Dyduła, zestawiając zieloną górę z charakterystyczną chustą.

Wśród zaproszonych gości brylował również Rafał Bryndal, który postawił na sprawdzoną czerń. Z kolei Aleksandra Kwaśniewska zadała szyku w gustownym komplecie uzupełnionym kamizelką, a prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaprezentował się w niezwykle eleganckim garniturze. Spore zainteresowanie wzbudzała olśniewająca Gabi Drzewiecka pełniąca rolę gospodyni wieczoru, która dumnie nosiła jasnoróżową, mieniącą się w blasku fleszy suknię.

SE_Narożna gorzko podsumowała Fryderyki. Disco polo nie ma tam swojej kategorii!