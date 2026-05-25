Anna Maria Jopek oddała hołd Stanisławowi Sojce. Łzy wzruszenia podczas gali Fryderyków

Tegoroczna ceremonia wręczenia Fryderyków 2026 dostarczyła publiczności potężnej dawki wzruszeń. Chociaż emitowana na żywo w TVP Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 była, jak zawsze, radosnym celebrowaniem artystycznych osiągnięć największych sław, to jeden punkt programu szczególnie dotknął serc widzów. Anna Maria Jopek przygotowała specjalny występ, by uczcić pamięć zmarłego Stanisława Sojki. Jej wykonanie okazało się najbardziej poruszającą chwilą całej uroczystości, wyciskając łzy z oczu zgromadzonych gości.

Zobacz też: Ta gwiazda od lat żyje w celibacie! "Miłość to waluta najbardziej pożądana"

83

Anna Maria Jopek oddaje hołd Stanisławowi Sojce na Fryderykach

Od wielu lat statuetki Fryderyków stanowią najważniejsze wyróżnienie na polskiej scenie muzycznej. Tegoroczna edycja znów przyciągnęła najjaśniejsze gwiazdy naszej estrady, stanowiąc podsumowanie minionych miesięcy obfitujących w trasy koncertowe, nowości wydawnicze i branżowe sukcesy. Podczas gali przyznano nagrody w aż czternastu kategoriach, honorując twórców najlepszych singli, płyt, teledysków czy też najciekawszych debiutantów.

Bez wątpienia jednak to muzyczne uhonorowanie Stanisława Sojki zapisało się jako najbardziej przejmujący punkt całego wydarzenia. Wybitny muzyk został pośmiertnie wyróżniony Złotym Fryderykiem w kategorii muzyki jazzowej i rozrywkowej – statuetką wręczaną za całokształt twórczości i niezwykły wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej. Krzysztof Zalewski, zapowiadając występ dedykowany artyście, nazwał go prawdziwym mistrzem.

Na scenie pojawiła się Anna Maria Jopek w towarzystwie gitarzysty Marka Kądzieli. Artystka zaprezentowała piosenki Stanisława Sojki w zupełnie nowych, przygotowanych specjalnie na tę okazję aranżacjach. Cała sala wysłuchała tego występu w absolutnej ciszy, a tuż po nim rozległy się niekończące owacje.

Sonda Tęsknisz za Joanną Kołaczkowską? Bardzo! Bez niej jest mi smutno Nie, ale czasem przypominam sobie jej skecze Nie znam

Gwiazdy polskiej sceny na gali Fryderyków 2026

Połączenie wyjątkowej delikatności Anny Marii Jopek z niezapomnianymi kompozycjami Stanisława Soyki stworzyło niezwykle poruszający spektakl. Wielu obserwatorów zgodnie uznało, że to właśnie ten muzyczny hołd był najpiękniejszym elementem tegorocznego rozdania nagród.

Oprócz tego na scenie Fryderyków zaprezentowała się plejada innych znanych wykonawców. Wśród nich znalazł się Krzysztof Zalewski, który zdobył nominację w kategorii utwór roku za piosenkę „Eviva l’arte!”, stworzoną w duecie z sanah. Swoją obecnością zaszczyciła również grupa COMA, nagrodzona za album „Coma Live Poland Rock Festival 2024”.

Czytaj również: Młodziutka wokalistka zostanie szóstą żoną Michała Wiśniewskiego? Ten komentarz nie pozostawia wątpliwości!

Wśród walczących o statuetki znaleźli się również Pezet z krążkiem „Muzyka popularna”, Daria ze Śląska z piosenką „A może jeszcze się da” oraz Zalia, nominowana za popowy album roku. O prestiżowe nagrody rywalizowali także tacy artyści jak Kasia Lins, Michał Wiraszko, Kuba i Kuba oraz pszona.

Fryderyki 2026 to święto polskiej muzyki

Twórcy wydarzenia mocno zaznaczali, że tegoroczna ceremonia to prawdziwe święto polskiej muzyki, łączące na jednej scenie artystów o różnych stylach muzycznych i z różnych pokoleń.

Nie przegap: Była żona Prokopa zaszalała na weselu. Jej sukienka? Więcej odsłaniała, niż zasłaniała. Były też buziaki

Fryderyki to moment, w którym cała muzyczna Polska spotyka się w jednym miejscu – niezależnie od gatunku czy pokolenia. To święto twórców, emocji i różnorodnych brzmień, które razem tworzą obraz współczesnej polskiej muzyki

– zaznaczył dyrektor ZPAV, Bogusław Pluta.

Nie ulega wątpliwości, że rozdanie Fryderyków 2026 zapewniło widzom ogrom artystycznych wrażeń oraz głębokich wzruszeń. Występ Anny Marii Jopek zadedykowany Stanisławowi Soyce na długo pozostanie w pamięci jako jeden z najbardziej wzruszających momentów w historii tych prestiżowych nagród.

Nie przegap: Była żona Prokopa zaszalała na weselu. Jej sukienka? Więcej odsłaniała, niż zasłaniała. Były też buziaki

Tak wyglądał pogrzeb Stanisława Sojki

83