Uczestnik "Mam Talent!" jedzie na konkurs Eurowizji! Kim jest Michał Stochel?

Michał Stochel wygrał konkurs Młody Muzyk Roku 2026

Za nami tegoroczny konkurs Młody Muzyk Roku, którego zadaniem jest wyłonienie najzdolniejszych młodych instrumentalistów ze szkół średnich. Wydarzenie jest transmitowane na żywo na antenie TVP Kultura i stacja wykorzystuje go jako preselekcje do międzynarodowego konkursu Eurowizja dla Młodych Muzyków. W tym roku zwycięzcą został Michał Stochel i to właśnie on będzie reprezentował Polskę. Nastolatek to mieszkaniec gminy Kolbuszowa z Podkarpacia. Jest uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Dla wielu osób jest już znany z programu "Mam Talent!", gdzie jako 8-letni akordeonista pojawił się w 2016 roku. W konkursie Młody Muzyk Roku 2026 pokonał sześciu konkurentów. Oprócz niego o wyjazd na Eurowizję dla Młodych Muzyków walczyli:

Jakub Derej - fortepian, Bielsko-Biała

Zoja Syguda - skrzypce, Gdynia

Lena Maruchacz - saksofon, Warszawa

Antoni Serwa - puzon, Katowice

Natan Supeł - marimba, Warszawa

Paulina Długosz - wiolonczela, Bytom

Kiedy i gdzie Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026?

Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026 będzie 22. edycją konkursu. Odbędzie się 6 czerwca, a krajem-gospodarzem wydarzenia jest Armenia. Tegoroczny konkurs zostanie zorganizowany w Narodowym Teatrze Opery i Baletu Armenii w Erywaniu. Udział wezmą reprezentanci 11 państw: Armenii, Belgii, Cypru, Czech, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Serbii, Szwecji i Szwajcarii. W przeszłości Polska wygrała Eurowizję dla Młodych Muzyków trzy razy. Byli to Bartłomiej Nizioł (1992), Stanisław Drzewiecki (2000) i Łukasz Dyczko (2016).