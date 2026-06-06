Festiwal w Opolu 2026 zbliża się do końca. Tak wygląda kolejny dzień muzycznego szału

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-06 21:04

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej powoli dobiega końca, ale muzyczne emocje sięgają zenitu. Szóstego czerwca na scenie wybrzmiały ponadczasowe przeboje z tekstami Bogdana Olewicza, a przed opolską publicznością zaprezentowała się między innymi Natalia Kukulska. Kto jeszcze uświetnił tegoroczne koncerty, jakich artystów zobaczymy podczas wielkiego finału i do kogo powędrowały prestiżowe statuetki?

Festiwal w Opolu 2026. Znamy laureatów tegorocznych nagród muzycznych

Tegoroczne święto polskiej muzyki wystartowało czwartego czerwca i potrwa do siódmego czerwca 2026 roku. Dotychczasowe dni imprezy przyniosły rozstrzygnięcia w kluczowych kategoriach, a na scenie uczestnicy celebrowali jubileusze twórczości Anny Wyszkoni oraz Justyny Steczkowskiej.

Tegoroczne koncerty Debiutów przyniosły następujące rozstrzygnięcia:

  • Karolina Charko zdobyła najważniejszą w tej kategorii nagrodę imienia Anny Jantar, czyli popularną Karolinkę, zajmując pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów.
  • Głosujący widzowie postanowili uhonorować Nagrodą Publiczności Maję Oleśków.
  • Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP przekazało swoje specjalne wyróżnienie grupie 21 Gram.

Rozdano także statuetki SuperJedynek, które trafiły w ręce uznanych twórców:

  • Członkowie Afromental zostali docenieni za swój unikalny styl oraz muzyczny talent.
  • Renata Przemyk odebrała nagrodę za niezłomny i stały charakter swojej twórczości.
  • Kombii uhonorowano za pięćdziesiąt lat pracy scenicznej oraz muzykę, która łączy różne pokolenia słuchaczy.
  • Dawid Kwiatkowski otrzymał wyróżnienie za nieustanne poszukiwanie świeżych inspiracji.
  • Luxtorpeda świętowała piętnastolecie debiutanckiego albumu, który odświeżył polską scenę rockową.
  • Natalia Kukulska została doceniona za cztery dekady działalności artystycznej, licząc od jej dziecięcych początków.
  • Ralph Kaminski zdobył statuetkę za bycie wszechstronnym artystą oraz z okazji dziesięciolecia swojego debiutu.
  • Zespół Nocny Kochanek nagrodzono za ogromny dystans do siebie, poczucie humoru oraz dekadę obecności na rynku.
  • Maciej Wróbel, pełniący funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, wręczył wyróżnienie Majce Jeżowskiej za czterdzieści lat od premiery piosenki „A ja wolę moją mamę”.
  • Grupa Dżem otrzymała nagrodę za pielęgnowanie bluesowych brzmień oraz czterdziestą rocznicę wydania kultowego albumu „Cegła”.

Zmagania w konkursie Premier zakończyły się podwójnym triumfem Sargisa, który przekonał do siebie zarówno publiczność, jak i grono jurorskie. Organizacja ZAIKS przyznała Dariuszowi Szlagorowi nagrodę za najlepszy tekst, znanemu szerzej jako Vix.N, natomiast Krzysztof Iwaneczko opuścił amfiteatr z wyróżnieniem za warstwę muzyczną.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026
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Ostatni dzień Festiwalu w Opolu. Kto wystąpi siódmego czerwca?

Finałowy wieczór tegorocznej imprezy upłynie pod znakiem wzruszeń i wyjątkowych gestów. Niedzielny program otworzy koncert zespołu Lady Pank, który będzie celebrować czterdziestą piątą rocznicę założenia formacji. Następnie scena zamieni się w przestrzeń wielkiego widowiska zatytułowanego „Kiedy mnie już nie będzie...”, stanowiącego muzyczny hołd dla twórczości Magdy Umer oraz Agnieszki Osieckiej.

W tym specjalnym wydarzeniu zaprezentują się znani aktorzy i wokaliści:

  • Hanna Śleszyńska,
  • Zbigniew Zamachowski,
  • Alicja Szemplińska,
  • Maciej Musiałowski,
  • Łukasz Zagrobelny,
  • Katarzyna Żak,
  • Piotr Polk,
  • Natalia Szroeder,
  • Kuba Badach,
  • Igor Herbut,
  • Katarzyna Dąbrowska,
  • Ewa Błaszczyk,
  • Maciej Zakościelny,
  • Adam Nowak,
  • Olga Bończyk,
  • Dorota Miśkiewicz,
  • Wiktor Zborowski.

Telewizyjna Jedynka rozpocznie bezpośrednią relację z amfiteatru punktualnie o godzinie dwudziestej.

Wielkie jubileusze i kabareton w Opolu. Co działo się szóstego czerwca?

Przedostatni dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej upłynął pod znakiem podwójnego świętowania. Pierwsza część koncertu została w całości poświęcona utworom ze słowami napisanymi przez Bogdana Olewicza. Organizatorzy zaprosili do udziału w tym wydarzeniu plejadę rodzimych artystów.

Na deskach opolskiego amfiteatru swoje interpretacje zaprezentowali:

  • Kuba Badach,
  • Doda,
  • Kamil Bednarek,
  • Mietek Szcześniak,
  • Krystyna Prońko,
  • Natalia Kukulska,
  • Alicja Szemplińska,
  • Urszula,
  • Olga Szomańska,
  • Natalia Sikora,
  • Janusz Radek,
  • Maciej Balcar,
  • Andrzej Rybiński,
  • Halina Mlynkova,
  • Michał Lech,
  • Alicja Majewska wspólnie z Włodzimierzem Korczem,
  • Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów,
  • grupa Perfect z Łukaszem Drapałą,
  • Golden Life,
  • Universe,
  • Echomotion.

Drugim istotnym punktem harmonogramu był jubileuszowy występ formacji Neo-Nówka, jednej z najbardziej znanych polskich grup kabaretowych. Wszystkie najciekawsze kreacje oraz momenty z przedostatniego dnia festiwalu można obejrzeć w przygotowanej galerii zdjęć.

Opole Festiwal 2026 - 06.06.2026
Galeria zdjęć 43
Opole 2026