Festiwal w Opolu 2026 zbliża się do końca. Tak wygląda kolejny dzień muzycznego szału

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Festiwal w Opolu 2026. Znamy laureatów tegorocznych nagród muzycznych
Tegoroczne święto polskiej muzyki wystartowało czwartego czerwca i potrwa do siódmego czerwca 2026 roku. Dotychczasowe dni imprezy przyniosły rozstrzygnięcia w kluczowych kategoriach, a na scenie uczestnicy celebrowali jubileusze twórczości Anny Wyszkoni oraz Justyny Steczkowskiej.
Tegoroczne koncerty Debiutów przyniosły następujące rozstrzygnięcia:
- Karolina Charko zdobyła najważniejszą w tej kategorii nagrodę imienia Anny Jantar, czyli popularną Karolinkę, zajmując pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów.
- Głosujący widzowie postanowili uhonorować Nagrodą Publiczności Maję Oleśków.
- Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP przekazało swoje specjalne wyróżnienie grupie 21 Gram.
Rozdano także statuetki SuperJedynek, które trafiły w ręce uznanych twórców:
- Członkowie Afromental zostali docenieni za swój unikalny styl oraz muzyczny talent.
- Renata Przemyk odebrała nagrodę za niezłomny i stały charakter swojej twórczości.
- Kombii uhonorowano za pięćdziesiąt lat pracy scenicznej oraz muzykę, która łączy różne pokolenia słuchaczy.
- Dawid Kwiatkowski otrzymał wyróżnienie za nieustanne poszukiwanie świeżych inspiracji.
- Luxtorpeda świętowała piętnastolecie debiutanckiego albumu, który odświeżył polską scenę rockową.
- Natalia Kukulska została doceniona za cztery dekady działalności artystycznej, licząc od jej dziecięcych początków.
- Ralph Kaminski zdobył statuetkę za bycie wszechstronnym artystą oraz z okazji dziesięciolecia swojego debiutu.
- Zespół Nocny Kochanek nagrodzono za ogromny dystans do siebie, poczucie humoru oraz dekadę obecności na rynku.
- Maciej Wróbel, pełniący funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, wręczył wyróżnienie Majce Jeżowskiej za czterdzieści lat od premiery piosenki „A ja wolę moją mamę”.
- Grupa Dżem otrzymała nagrodę za pielęgnowanie bluesowych brzmień oraz czterdziestą rocznicę wydania kultowego albumu „Cegła”.
Zmagania w konkursie Premier zakończyły się podwójnym triumfem Sargisa, który przekonał do siebie zarówno publiczność, jak i grono jurorskie. Organizacja ZAIKS przyznała Dariuszowi Szlagorowi nagrodę za najlepszy tekst, znanemu szerzej jako Vix.N, natomiast Krzysztof Iwaneczko opuścił amfiteatr z wyróżnieniem za warstwę muzyczną.
Ostatni dzień Festiwalu w Opolu. Kto wystąpi siódmego czerwca?
Finałowy wieczór tegorocznej imprezy upłynie pod znakiem wzruszeń i wyjątkowych gestów. Niedzielny program otworzy koncert zespołu Lady Pank, który będzie celebrować czterdziestą piątą rocznicę założenia formacji. Następnie scena zamieni się w przestrzeń wielkiego widowiska zatytułowanego „Kiedy mnie już nie będzie...”, stanowiącego muzyczny hołd dla twórczości Magdy Umer oraz Agnieszki Osieckiej.
W tym specjalnym wydarzeniu zaprezentują się znani aktorzy i wokaliści:
- Hanna Śleszyńska,
- Zbigniew Zamachowski,
- Alicja Szemplińska,
- Maciej Musiałowski,
- Łukasz Zagrobelny,
- Katarzyna Żak,
- Piotr Polk,
- Natalia Szroeder,
- Kuba Badach,
- Igor Herbut,
- Katarzyna Dąbrowska,
- Ewa Błaszczyk,
- Maciej Zakościelny,
- Adam Nowak,
- Olga Bończyk,
- Dorota Miśkiewicz,
- Wiktor Zborowski.
Telewizyjna Jedynka rozpocznie bezpośrednią relację z amfiteatru punktualnie o godzinie dwudziestej.
Wielkie jubileusze i kabareton w Opolu. Co działo się szóstego czerwca?
Przedostatni dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej upłynął pod znakiem podwójnego świętowania. Pierwsza część koncertu została w całości poświęcona utworom ze słowami napisanymi przez Bogdana Olewicza. Organizatorzy zaprosili do udziału w tym wydarzeniu plejadę rodzimych artystów.
Na deskach opolskiego amfiteatru swoje interpretacje zaprezentowali:
- Kuba Badach,
- Doda,
- Kamil Bednarek,
- Mietek Szcześniak,
- Krystyna Prońko,
- Natalia Kukulska,
- Alicja Szemplińska,
- Urszula,
- Olga Szomańska,
- Natalia Sikora,
- Janusz Radek,
- Maciej Balcar,
- Andrzej Rybiński,
- Halina Mlynkova,
- Michał Lech,
- Alicja Majewska wspólnie z Włodzimierzem Korczem,
- Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów,
- grupa Perfect z Łukaszem Drapałą,
- Golden Life,
- Universe,
- Echomotion.
Drugim istotnym punktem harmonogramu był jubileuszowy występ formacji Neo-Nówka, jednej z najbardziej znanych polskich grup kabaretowych. Wszystkie najciekawsze kreacje oraz momenty z przedostatniego dnia festiwalu można obejrzeć w przygotowanej galerii zdjęć.