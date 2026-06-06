Festiwal w Opolu 2026 zbliża się do końca. Tak wygląda kolejny dzień muzycznego szału

Festiwal w Opolu 2026. Znamy laureatów tegorocznych nagród muzycznych

Tegoroczne święto polskiej muzyki wystartowało czwartego czerwca i potrwa do siódmego czerwca 2026 roku. Dotychczasowe dni imprezy przyniosły rozstrzygnięcia w kluczowych kategoriach, a na scenie uczestnicy celebrowali jubileusze twórczości Anny Wyszkoni oraz Justyny Steczkowskiej.

Tegoroczne koncerty Debiutów przyniosły następujące rozstrzygnięcia:

Karolina Charko zdobyła najważniejszą w tej kategorii nagrodę imienia Anny Jantar, czyli popularną Karolinkę, zajmując pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów.

Głosujący widzowie postanowili uhonorować Nagrodą Publiczności Maję Oleśków.

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP przekazało swoje specjalne wyróżnienie grupie 21 Gram.

Rozdano także statuetki SuperJedynek, które trafiły w ręce uznanych twórców:

Członkowie Afromental zostali docenieni za swój unikalny styl oraz muzyczny talent.

Renata Przemyk odebrała nagrodę za niezłomny i stały charakter swojej twórczości.

Kombii uhonorowano za pięćdziesiąt lat pracy scenicznej oraz muzykę, która łączy różne pokolenia słuchaczy.

Dawid Kwiatkowski otrzymał wyróżnienie za nieustanne poszukiwanie świeżych inspiracji.

Luxtorpeda świętowała piętnastolecie debiutanckiego albumu, który odświeżył polską scenę rockową.

Natalia Kukulska została doceniona za cztery dekady działalności artystycznej, licząc od jej dziecięcych początków.

Ralph Kaminski zdobył statuetkę za bycie wszechstronnym artystą oraz z okazji dziesięciolecia swojego debiutu.

Zespół Nocny Kochanek nagrodzono za ogromny dystans do siebie, poczucie humoru oraz dekadę obecności na rynku.

Maciej Wróbel, pełniący funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, wręczył wyróżnienie Majce Jeżowskiej za czterdzieści lat od premiery piosenki „A ja wolę moją mamę”.

Grupa Dżem otrzymała nagrodę za pielęgnowanie bluesowych brzmień oraz czterdziestą rocznicę wydania kultowego albumu „Cegła”.

Zmagania w konkursie Premier zakończyły się podwójnym triumfem Sargisa, który przekonał do siebie zarówno publiczność, jak i grono jurorskie. Organizacja ZAIKS przyznała Dariuszowi Szlagorowi nagrodę za najlepszy tekst, znanemu szerzej jako Vix.N, natomiast Krzysztof Iwaneczko opuścił amfiteatr z wyróżnieniem za warstwę muzyczną.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

Sonda Będziesz oglądać festiwal w Opolu? Na pewno! Jeszcze nie wiem Tylko jubileusz Lady Pank Nie w tym roku

Ostatni dzień Festiwalu w Opolu. Kto wystąpi siódmego czerwca?

Finałowy wieczór tegorocznej imprezy upłynie pod znakiem wzruszeń i wyjątkowych gestów. Niedzielny program otworzy koncert zespołu Lady Pank, który będzie celebrować czterdziestą piątą rocznicę założenia formacji. Następnie scena zamieni się w przestrzeń wielkiego widowiska zatytułowanego „Kiedy mnie już nie będzie...”, stanowiącego muzyczny hołd dla twórczości Magdy Umer oraz Agnieszki Osieckiej.

W tym specjalnym wydarzeniu zaprezentują się znani aktorzy i wokaliści:

Hanna Śleszyńska,

Zbigniew Zamachowski,

Alicja Szemplińska,

Maciej Musiałowski,

Łukasz Zagrobelny,

Katarzyna Żak,

Piotr Polk,

Natalia Szroeder,

Kuba Badach,

Igor Herbut,

Katarzyna Dąbrowska,

Ewa Błaszczyk,

Maciej Zakościelny,

Adam Nowak,

Olga Bończyk,

Dorota Miśkiewicz,

Wiktor Zborowski.

Telewizyjna Jedynka rozpocznie bezpośrednią relację z amfiteatru punktualnie o godzinie dwudziestej.

Wielkie jubileusze i kabareton w Opolu. Co działo się szóstego czerwca?

Przedostatni dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej upłynął pod znakiem podwójnego świętowania. Pierwsza część koncertu została w całości poświęcona utworom ze słowami napisanymi przez Bogdana Olewicza. Organizatorzy zaprosili do udziału w tym wydarzeniu plejadę rodzimych artystów.

Na deskach opolskiego amfiteatru swoje interpretacje zaprezentowali:

Kuba Badach,

Doda,

Kamil Bednarek,

Mietek Szcześniak,

Krystyna Prońko,

Natalia Kukulska,

Alicja Szemplińska,

Urszula,

Olga Szomańska,

Natalia Sikora,

Janusz Radek,

Maciej Balcar,

Andrzej Rybiński,

Halina Mlynkova,

Michał Lech,

Alicja Majewska wspólnie z Włodzimierzem Korczem,

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów,

grupa Perfect z Łukaszem Drapałą,

Golden Life,

Universe,

Echomotion.

Drugim istotnym punktem harmonogramu był jubileuszowy występ formacji Neo-Nówka, jednej z najbardziej znanych polskich grup kabaretowych. Wszystkie najciekawsze kreacje oraz momenty z przedostatniego dnia festiwalu można obejrzeć w przygotowanej galerii zdjęć.