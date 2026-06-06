Donald Tusk skomentował finał Mai Chwalińskiej. Rozpętała się lawina krytyki

W finale paryskiego Roland Garros Maja Chwalińska musiała ostatecznie uznać wyższość 19-letniej Mirry Andriejewej. Rosjanka wygrała pojedynek w dwóch setach (6:3, 6:3), lepiej radząc sobie z silnym wiatrem, który dawał się we znaki obu zawodniczkom. Pierwsza partia była wyrównana do stanu 3:3, jednak w kolejnych gemach na korcie dominowała już nastoletnia tenisistka z Rosji.

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Mimo przegranej, tegoroczny start we French Open to największe osiągnięcie w karierze polskiej zawodniczki. Znakomita postawa w Paryżu pozwoli jej awansować na 21. pozycję w światowym rankingu. Za dotarcie do finału Maja Chwalińska otrzyma również nagrodę finansową w wysokości 1,4 miliona euro.

Wydarzenia na korcie Philippa Chatriera odbiły się szerokim echem w świecie polskiej polityki. Wielu polityków za pośrednictwem platformy X dzieliło się swoimi przemyśleniami na temat występu 22-latki. Do tego grona dołączył również szef rządu Donald Tusk, publikując krótki wpis bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

„Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!”

Słowa Donalda Tuska nie spotkały się jednak z ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników portalu. Pod wpisem błyskawicznie zaroiło się od negatywnych komentarzy, w których zarzucano premierowi próbę ogrzania się w blasku sportowego sukcesu. Internauci zwracali uwagę na brak odpowiedniego finansowania polskiego sportu przez państwo. Poniżej niektóre komentarze, te cenzuralne.

"Nie można powiedzieć, że sukces zawdzięcza wsparciu państwa polskiego, więc Pan sobie tą dumę może sobie włożyć..."

"Zawsze jesteście tylko politycy, gdy ktoś odniesie sukces... Nie ma was nigdy, gdy na ten sukces ciężko pracują"

"Jakie to jest żałosne kiedy polityce się podłączają w czyjeś sukcesy. Czy nie lepiej zamiast tego inwestować w sport w Polsce? Kartonowe Państwo zarządzane przez kartonowych polityków"

"A gdzie pan był, gdy dziewczyna nie miała na hotel w Paryżu?!"