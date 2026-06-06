Roksana Węgiel w zmysłowej mini na imprezie Szczęsnych. Mąż nie odstępował jej na krok

Marina i Wojciech Szczęśni świętują 10 lat małżeństwa

Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Wojciech Szczęsny zorganizowali niezwykłe obchody swojej 10. rocznicy ślubu. To wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w pamięci zaproszonych gości. Jubileuszowa impreza, pełna luksusu i występów światowej klasy artystów, odbyła się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zabawa trwała do białego rana. Gospodarze wybrali motyw przewodni "white party", co oznaczało, że niemal wszyscy zgromadzeni wystąpili w eleganckich, białych strojach. Od samego początku było jasne, że to przyjęcie jednej z najpopularniejszych polskich par będzie miało niezwykły rozmach.

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Wydarzenie przyciągnęło tłum znanych osobistości ze świata sportu i show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Grzegorz Krychowiak z Celią Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską. Nie zabrakło również Julii Wieniawy, Maffashion, Jessiki Mercedes oraz Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem. Wszyscy chcieli uczestniczyć w świętowaniu rocznicy pary, która od dziesięciu lat uchodzi za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w polskim show-biznesie.

Wieczór był pełen muzycznych niespodzianek i atrakcji. Uczestnicy bawili się do późna w nocy. Gorąca atmosfera sprawiła, że wydarzenie szybko zyskało miano imprezy roku. Zamiast tradycyjnego celebrowania rocznicy, przyjęcie przypominało raczej huczne wesele. Nie zabrakło tańców, wspólnych fotografii i relacji w mediach społecznościowych.

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Podczas hucznej imprezy rocznicowej wzrok przyciągały przede wszystkim panie ubrane w białe kreacje. Wśród nich wyróżniała się Roksana Węgiel, która wkrótce będzie obchodzić drugą rocznicę wesela z Kevinem Mglejem. Artystka zaprezentowała się w bardzo odważnej, krótkiej sukience. Choć kreacja była w kolorze niewinnej bieli, jej krój z pewnością nie należał do skromnych. Mini odsłaniała zgrabne nogi i dekolt, a także doskonale podkreślała talię 21-letniej gwiazdy.

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Biorąc pod uwagę jej oszałamiający wygląd, nic dziwnego, że Kevin Mglej nie odstępował żony na krok! Oprócz nich, na imprezie błyszczały także inne znane pary.

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Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal

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