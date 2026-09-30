Startuje ekstraklasa siatkarek. Kto walczy o medale w nowym sezonie?

Kandydaci do medali w ekstraklasie siatkarek

Sezon zainaugurują piątkowe mecze Netland MKS Kalisz – PGE Budowlani oraz UNI Opole – Lotto Chemik Police. Żaden z klubów nie zakłada walki o utrzymanie – wszystkie ekipy celują w grę w play off. Prezes Metlakasu Pałacu Bydgoszcz, Piotr Makowski, ocenia, że o medale powalczą PGE Budowlani Łódź, ŁKS Commercecon Łódź oraz DevelopRes Rzeszów.

Podobnego zdania jest Jacek Grabowski z #VolleyWrocław, który zauważa, że trzy wyżej wymienione zespoły mają najsilniejsze i najrówniejsze składy. Z kolei prezes Budowlanych Łódź, Michał Chudzik, podkreśla, że poziom ligi wzrósł. Jego zdaniem czołowa piątka to wspomniane trzy drużyny oraz BKS Bielsko-Biała i #VolleyWrocław.

"Widać wyraźnie, że poziom rośnie i liga się rozwija. To dobrze, bo zapowiada się naprawdę ciekawy sezon" - powiedział PAP Chudzik.

Jakie zmiany w składach ekstraklasy siatkarek?

Przed sezonem doszło do ciekawych transferów. Na linii Budowlani – DevelopRes doszło do wymiany rozgrywających: Alicja Grabka trafiła do Rzeszowa, a w Łodzi zagra Katarzyna Wenerska. PGE Budowlani Łódź wzmocnili się byłą reprezentantką Martyną Grajber-Nowakowską, tracąc jednak Paulinę Damaske. ŁKS Commercecon Łódź sprowadził z kolei Holenderkę Elles Dambrink oraz wracającą ze Stanów Zjednoczonych Magdalenę Jurczyk.

System rozgrywek nie uległ zmianie. Po 22 kolejkach rundy zasadniczej, osiem najlepszych drużyn zagra w play off. Mistrz Polski zostanie wyłoniony najpóźniej 28 kwietnia 2027 roku. Zespół z ostatniego miejsca spadnie z ekstraklasy siatkarek do pierwszej ligi, a przedostatni zakończy udział w rozgrywkach na 11. pozycji.