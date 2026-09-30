PGE Budowlani Łódź przed nowym sezonem. Cel: obrona mistrzostwa

Historyczny sukces i nowe wyzwania

W ubiegłym sezonie siatkarki PGE Budowlanych Łódź po 17 latach występów w ekstraklasie zdobyły upragniony tytuł mistrzyń Polski. Łodzianki przełamały dominację DevelopResu Rzeszów, zdobywając dublet, ponieważ wcześniej triumfowały również w Pucharze Polski.

Według władz klubu kluczem do tego osiągnięcia było stworzenie doskonałej atmosfery w drużynie. Zgrany zespół i wsparcie całego sztabu szkoleniowego pozwoliły na przezwyciężenie trudnych momentów, szczególnie podczas meczów finałowych.

„Droga na szczyt była długa i ciężka, ale utrzymać się na nim będzie jeszcze trudniej” - przyznał prezes łódzkiego klubu Marcin Chudzik.

Zmiany w składzie mistrzyń Polski

W przerwie między sezonami w składzie zaszło kilka zmian. Najpoważniejszą jest odejście liderki, Pauliny Damaske, która po czterech latach gry w Łodzi przeniosła się do włoskiej drużyny Il Bisonte Firenze. Klub opuściły również między innymi kapitan Alicja Grabka oraz brazylijska przyjmująca Bruna Honorio.

Zarząd zadbał jednak o godne zastępstwa. Do drużyny dołączyła Katarzyna Wenerska, rozgrywająca reprezentacji Polski, co uznano za jeden z hitów transferowych. Zespół wzmocniły także powracająca z Turcji Martyna Grajber-Nowakowska oraz Aleksandra Kazała.

„Trzon drużyny został utrzymany, a w miejsce Pauliny i Alicji sprowadziliśmy wartościowe siatkarki. Patrząc na poziom treningów oraz meczów kontrolnych uważam, że nie mamy gorszego składu niż w poprzednim sezonie. Czy lepszy? To pokaże liga” - zaznaczył Chudzik.

Przygotowania i perspektywy na nowy sezon

Trenerem PGE Budowlanych Łódź pozostaje Maciej Biernat, dla którego będzie to szósty sezon w tej roli. Drużyna ma za sobą udane mecze kontrolne, w tym triumf w turnieju w Jarocinie i zwycięstwo 4:0 nad #VolleyWrocław w ostatnim sparingu.

Nowy sezon ekstraklasy łodzianki rozpoczną w piątek od wyjazdowego meczu z beniaminkiem, Netland MKS Kalisz. Zarówno władze klubu, jak i sztab szkoleniowy liczą na wyrównaną walkę w lidze i udaną obronę tytułu.