Szorstka pościel to przeszłość. Wystarczy dodać 2 składniki do prania, by odzyskała miękkość

Świeża i przyjemna w dotyku poszewka to gwarancja lepszego wypoczynku. Z biegiem czasu materiał często twardnieje i staje się niekomfortowy.

Zamień chemiczne płyny zmiękczające na proste, przyjazne środowisku rozwiązanie, które przywróci tkaninom dawny blask i zapach.

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Jak skutecznie prać pościel w domowych warunkach?

Komfortowy sen często zależy od jakości pościeli, pod którą śpimy. Częste niewłaściwe pranie pościeli powoduje, że włókna stają się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Eksperci zalecają odświeżanie poszewek przynajmniej raz na trzy tygodnie, a latem – jeszcze częściej. To właśnie na nich osadza się złuszczony naskórek, pot oraz drobnoustroje. Kluczowym krokiem przed włączeniem pralki jest odpowiednie sortowanie – mieszanie białej bawełny z kolorową satyną to prosty przepis na zniszczenie i pofarbowanie materiału. Jeśli metka na to pozwala, warto prać pościel w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Zapewnia to skuteczną eliminację roztoczy, grzybów i bakterii. Równie istotny jest dobór środków piorących. Zamiast wlewać duże ilości płynu do płukania, wypróbuj naturalną alternatywę, która zmiękczy tkaninę i nada jej długotrwały, świeży aromat.

Dodaj ocet i olejek eteryczny do prania pościeli

Sprawdzonym sposobem na miękką pościel jest rezygnacja z tradycyjnych płynów zmiękczających na rzecz octu wymieszanego z olejkiem eterycznym. Używanie drogeryjnych płynów do płukania sprawia, że materiał traci właściwości higroskopijne i przestaje „oddychać”, a flanela może dodatkowo ulegać zmechaceniu. Znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem okazuje się zwykły ocet spirytusowy. Należy wlać pół szklanki tego płynu do przegródki na detergenty i dodać około 20 kropli wybranego olejku zapachowego. Ocet świetnie radzi sobie z zabrudzeniami i wypłukuje osady z proszku, co gwarantuje miękkość oraz czystość poszewek. Z kolei dodatek olejku sprawi, że pościel będzie intensywnie pachnieć przez długi czas.

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