Szorstka pościel to przeszłość. Wystarczy dodać 2 składniki do prania, by odzyskała miękkość

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-30 12:25

Sztywna i nieprzyjemna w dotyku pościel potrafi skutecznie zepsuć jakość snu. Tkaniny z biegiem czasu tracą swoje właściwości, ale odpowiednie pranie pościeli może to zmienić. Zamiast sięgać po drogeryjne płyny do płukania, wypróbuj prostą, dwuskładnikową mieszankę. Jedna miarka wlana do pralki zagwarantuje ci nie tylko świeży zapach, ale również wyjątkową miękkość materiału.

Dłonie osoby wkładającej niebieską pościel do bębna pralki. O domowych sposobach na pranie przeczytasz na Eska.
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  • Świeża i przyjemna w dotyku poszewka to gwarancja lepszego wypoczynku. Z biegiem czasu materiał często twardnieje i staje się niekomfortowy.
  • Zamień chemiczne płyny zmiękczające na proste, przyjazne środowisku rozwiązanie, które przywróci tkaninom dawny blask i zapach.
  • Poznaj sprawdzony patent na wykorzystanie dwóch składników kuchennych. Dzięki nim twoje pranie będzie perfekcyjne, a sen znacznie przyjemniejszy.

Jak skutecznie prać pościel w domowych warunkach?

Komfortowy sen często zależy od jakości pościeli, pod którą śpimy. Częste niewłaściwe pranie pościeli powoduje, że włókna stają się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Eksperci zalecają odświeżanie poszewek przynajmniej raz na trzy tygodnie, a latem – jeszcze częściej. To właśnie na nich osadza się złuszczony naskórek, pot oraz drobnoustroje. Kluczowym krokiem przed włączeniem pralki jest odpowiednie sortowanie – mieszanie białej bawełny z kolorową satyną to prosty przepis na zniszczenie i pofarbowanie materiału. Jeśli metka na to pozwala, warto prać pościel w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Zapewnia to skuteczną eliminację roztoczy, grzybów i bakterii. Równie istotny jest dobór środków piorących. Zamiast wlewać duże ilości płynu do płukania, wypróbuj naturalną alternatywę, która zmiękczy tkaninę i nada jej długotrwały, świeży aromat.

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Dodaj ocet i olejek eteryczny do prania pościeli

Sprawdzonym sposobem na miękką pościel jest rezygnacja z tradycyjnych płynów zmiękczających na rzecz octu wymieszanego z olejkiem eterycznym. Używanie drogeryjnych płynów do płukania sprawia, że materiał traci właściwości higroskopijne i przestaje „oddychać”, a flanela może dodatkowo ulegać zmechaceniu. Znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem okazuje się zwykły ocet spirytusowy. Należy wlać pół szklanki tego płynu do przegródki na detergenty i dodać około 20 kropli wybranego olejku zapachowego. Ocet świetnie radzi sobie z zabrudzeniami i wypłukuje osady z proszku, co gwarantuje miękkość oraz czystość poszewek. Z kolei dodatek olejku sprawi, że pościel będzie intensywnie pachnieć przez długi czas.

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