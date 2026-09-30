Marek Krupski po wyjściu z sali sądowej mówi o dzieciach. Krótki komentarz

Emocje po rozprawie. Marek Krupski zdradził, dlaczego poszedł do sądu

Wyjście z sali sądowej zazwyczaj wiąże się z ogromnymi emocjami, o czym tym razem przekonał się Marek Krupski, decydując się na krótki komentarz po opuszczeniu gmachu. Aktor zrezygnował z wdawania się w szczegóły sprawy i nie chciał ujawniać sądowych kulis. Zamiast tego postanowił skupić się wyłącznie na tym, co z jego perspektywy było absolutnie najważniejsze. Jak sam przyznał przed kamerą, wreszcie udało się zamknąć pewien rozdział, jednak jego ton jednoznacznie wskazywał, że nie traktuje tego finału jako powodu do hucznego świętowania.

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Marek Krupski wyszedł z sali rozpraw. Padły mocne słowa o dzieciach

Po opuszczeniu sali rozpraw Marek Krupski został poproszony o skomentowanie finału sprawy, na co zareagował krótko, ale bardzo wymownie. Aktor stanowczo zaznaczył, że ostateczne zakończenie tej sytuacji ma dla niego przede wszystkim istotny wymiar rodzinny.

Te słowa dobitnie pokazują, że to właśnie dobro jego pociech stanowiło dla niego najistotniejszy argument podczas całej batalii. Krupski nie zdecydował się na ujawnienie dokładnego przebiegu wydarzeń na sali sądowej, ograniczając się jedynie do oszczędnego komentarza na temat samego finału rozprawy.

Jednocześnie aktor jasno dał do zrozumienia, że w tej konkretnej sytuacji ciężko doszukiwać się jakichkolwiek powodów do radości. Mimo że pewien trudny etap został wreszcie zamknięty, to w jego ocenie nie jest to okoliczność, którą można by traktować jako coś pozytywnego lub pretekst do radości.

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Udało się załatwić ten temat bardziej dla dobra dzieci, natomiast to nie jest rzecz, którą się człowiek powinien cieszyć. Chyba tu nie ma nic do radości - tyle i aż tyle - powiedział nam Marek Krupski.