Robbie Williams rozgrzeje Ostravę. Festiwal Colours of Ostrava ogłasza pierwszą gwiazdę edycji 2027

Robbie Williams należy do artystów, których nazwisko wykracza poza granice gatunków muzycznych i pokoleń. Na scenie jest obecny od 1990 roku, kiedy jako szesnastolatek dołączył do boysbandu Take That. Po odejściu z zespołu w 1995 roku rozpoczął karierę solową i już rok później otworzył kolejny rozdział swojej kariery, który uczynił go jedną z największych brytyjskich gwiazd popu. Jego solowy debiut „Life Thru A Lens” ukazał się w 1997 roku i przyniósł m.in. utwory „Angels” oraz „Let Me Entertain You”, które stały się wielkimi przebojami i do dziś należą do najważniejszych punktów jego repertuaru. Później dołączyły do nich single takie jak „Millennium”, „Rock DJ”, „Supreme”, „Feel” czy „She's The One”. Robbie Williams ma na koncie 13 albumów studyjnych, 20 brytyjskich albumów, które dotarły na szczyt listy sprzedaży, rekordowe 18 nagród Brit Awards oraz setki wyprzedanych koncertów.

„Robbie Williams to dla mnie przede wszystkim osobowość. To artysta, którego znacie, nawet jeśli nie jesteście jego fanami. Przez ponad trzy dekady potrafił pozostać aktualny, zmieniać się, zaskakiwać, a jednocześnie zachować własny styl. I właśnie takich osobowości chcemy zapraszać na Colours. Artystów, którzy mają za sobą mocną historię, wielkie piosenki, a jednocześnie potrafią stworzyć moment, który zostaje w pamięci na długo po zakończeniu koncertu” – mówi dyrektor artystyczny Colours of Ostrava Filip Košťálek.

Robbie Williams jest również wyjątkowym artystą koncertowym. Po solowych koncertach w Pradze będzie to jego festiwalowy debiut w Czechach. Jego występy na żywo od lat opierają się na połączeniu muzyki, energii, humoru, dystansu i bezpośredniego kontaktu z publicznością.

Jednym z najważniejszych momentów jego koncertowej kariery były trzy wyprzedane koncerty w Knebworth w 2003 roku, które w ciągu jednego weekendu zgromadziły 375 tysięcy osób. Trzy lata później jego trasa „Close Encounters” ustanowiła rekord liczby biletów sprzedanych w ciągu jednego dnia.

„Charyzma Robbiego Williamsa trafia prosto pod skórę od pierwszej sekundy, gdy pojawia się na scenie w świetle reflektorów. Na jego koncert szedłem jako kompletny nie-fan. Po 90 minutach wychodziłem jednak jako jego fan i polecam ten show wszystkim swoim znajomym. To trochę jak dobra komedia w kinie – bawi, ale zostawia w nas coś więcej niż tylko śmiech. Po takim koncercie chce się, żeby ta chwila trwała bez końca. A koncertowe hity nuci się jeszcze przez kolejny tydzień. Robbie Williams jest już dziś legendą – nie tylko gwiazdą muzycznych list przebojów, ale także świetnym storytellerem i entertainerem” – dodaje Filip Košťálek.

Robbie Williams otwiera tym samym drogę do 24. edycji Colours of Ostrava. W 2027 roku festiwal ponownie odbędzie się w Dolních Vítkovicach. W wyjątkowej przestrzeni, w której dawne huty stają się sceną dla koncertów światowych i czeskich gwiazd oraz różnorodnych form i gatunków muzyki, teatru, sztuki i debat. W historii festiwalu wystąpili m.in. Bob Geldof, Sinéad O’Connor, Björk, Sting, Iggy Pop, Alanis Morissette, Tame Impala, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Sigur Rós, N.E.R.D. czy The Cure. Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 21–24 lipca 2027 roku.

Bilety na Colours of Ostrava 2027 są już w sprzedaży na oficjalnej stronie festiwalu. Obecnie standardowy karnet czterodniowy kosztuje 4190 koron. Fresh Ticket dla osób w wieku 16–21 lat kosztuje 2690 koron, a bilety dla dzieci powyżej 140 cm wzrostu i do 15. roku życia – 1690 koron. Wszystkie aktualne informacje oraz bilety dostępne są na stronie colours.cz.