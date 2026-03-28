Tyle płacą TVP i TVN. Gwiazdy telewizji zgarniają fortunę, kwoty zwalają z nóg

Aleksandra Kalita
2026-03-28 12:32

Kwestia zarobków gwiazd telewizyjnych zawsze wzbudza ogromne emocje. Nie da się ukryć, że czołowe stacje potrafią sowicie wynagrodzić swoje największe nazwiska. Monika Olejnik, Piotr Kraśko czy Agnieszka Woźniak-Starak absolutnie nie mogą narzekać na biedę. Sprawdź, kto zgarnia najpotężniejsze sumy.

Pensje największych gwiazd telewizyjnych

Temat wynagrodzeń znanych twarzy polskiej telewizji od długiego czasu budzi ogromne zainteresowanie. Giganci tacy jak TVP, TVN czy Polsat wydają potężne sumy na pensje dla lubianych prowadzących serwisy informacyjne, członków jury w programach rozrywkowych oraz gospodarzy formatów śniadaniowych. Oczywiście na najbardziej imponujące przelewy mogą liczyć najgorętsze nazwiska w branży.

Sami prezenterzy raczej rzadko chwalą się stanem swojego konta. Jak wynika z informacji pojawiających się w mediach, miesięczne wypłaty dla czołowych gwiazd ekranu wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto pamiętać, że do tego dochodzą lukratywne umowy reklamowe oraz dodatkowe zajęcia, takie jak konferansjerka czy prowadzenie specjalistycznych szkoleń.

Jakie stawki obowiązują w Telewizji Polskiej?

Serwis Pudelek podjął się zebrania dostępnych informacji i przeanalizował zarobki gospodarzy programów w czołowych polskich stacjach. O pensjach w TVP od lat krążą niesamowite historie. W czasach poprzedniej władzy mówiło się o gigantycznych stawkach. Przypomnijmy, że swego czasu informowaliśmy o tym, iż Danuta Holecka mogła inkasować nawet 40 tysięcy złotych netto miesięcznie.

Dziś te kwoty mają być nieco skromniejsze. Po przetasowaniach, które miały miejsce na przełomie 2023 i 2024 roku, pensje uległy obniżeniu. Aktualnie najwyższe honorarium ma sięgać "tylko" 35 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Według doniesień właśnie tyle trafia na konto Marka Czyża, gospodarza serwisu "19:30". Nieco mniejszą kwotę ma otrzymywać Maciej Orłoś. Twarz "Teleexpressu" może rzekomo liczyć na około 30 tysięcy złotych brutto.

Jak podaje Pudelek, o 10 tysięcy złotych mniej wpływa do kieszeni gospodyń "Pytania na śniadanie" – Marzeny Rogalskiej oraz Agnieszki Woźniak-Starak. Zbliżoną kwotę ma zarabiać również Elżbieta Jaworowicz, która od ponad czterech dekad jest niezmiennie związana z kultowym formatem "Sprawa dla reportera".

Potężne wynagrodzenia w TVN

A jak prezentują się przelewy na korytarzach TVN-u? Jak się okazuje, komercyjny nadawca znacznie hojniej opłaca swoje twarze niż robi to Telewizja Polska. Uwielbiany przez widzów duet, czyli Dorota Wellman i Marcin Prokop, według medialnych doniesień zgarniają miesięcznie nawet po 50 tysięcy złotych.

Z kolei Monika Olejnik od lat pozostaje twarzą stacji i wcale to nie dziwi. Jedna z najsłynniejszych polskich dziennikarek rzekomo zarabia w TVN-ie prawdziwe kokosy. Jej miesięczne wpływy mają sięgać bagatela 60 tysięcy złotych!

Jednak na szczycie listy płac znajduje się ktoś inny. Mowa o Piotrze Kraśce. Już jakiś czas temu donosiliśmy, że to właśnie on należy do grona najlepiej opłacanych gwiazd na rodzimym rynku medialnym. Z doniesień wynika, że prowadzący "Fakty" może liczyć na honorarium wynoszące aż 70 tysięcy złotych miesięcznie!

