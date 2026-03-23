Grażyna Torbicka czy Monika Olejnik? Jedna kusiła dekoltem, druga... Suknią jak do ślubu!

Tłum gwiazd na otwarciu 30. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena

W niedzielę, 22 marca, w stołecznej Filharmonii Narodowej zainaugurowano trzydziestą odsłonę Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, którego program zaplanowano aż do 3 kwietnia. Na uroczystym otwarciu nie zabrakło znanych osobistości ze świata kultury i show-biznesu, które z chęcią pozowały na ściance. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi barwnie ubrana Anda Rottenberg, niezwykle elegancki Krzysztof Zalewski oraz polska ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, która postawiła na intensywną czerwień. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością również tacy twórcy jak Andrzej Mleczko i Ewa Braun.

Uwagę fotoreporterów w gmachu Opery Narodowej skradły jednak przede wszystkim dwie ikony polskiej telewizji. Grażyna Torbicka i Monika Olejnik zaprezentowały skrajnie różne podejście do wieczorowej elegancji, wybierając odpowiednio głęboką czerń oraz czystą biel. Mimo ogromnego kontrastu, obie kreacje wywołały gigantyczne poruszenie wśród zgromadzonych gości i znawców mody.

31

Grażyna Torbicka kusi dekoltem na czerwonym dywanie

Ceniona dziennikarka filmowa Grażyna Torbicka pojawiła się na niedzielnym koncercie w towarzystwie swojego męża, Adama Torbickiego. Gwiazda zdecydowała się na ponadczasową klasykę, zakładając szykowny, czarny garnitur z asymetrycznym zapięciem i rozłożystymi klapami. Pod marynarką znalazł się wyłącznie koronkowy top odsłaniający naprawdę głęboki dekolt, co nadało całej stylizacji bardzo odważnego charakteru. Dopełnieniem tego zestawu były ciemne szpilki, dopasowana torebka oraz subtelny łańcuszek, który dodatkowo akcentował wycięcia na klatce piersiowej. Całość uzupełniały niezwykle modne w tym sezonie, bardzo szerokie nogawki spodni. Prezenterka po raz kolejny udowodniła, że doskonale zna się na trendach, choć tego wieczoru nie była jedyną tak wyrazistą postacią. Sześćdziesięcioletnia ikona stylu znów olśniła publiczność, potwierdzając swoją niesłabnącą klasę w bezpośrednim starciu z inną miłośniczką ekskluzywnych ubrań.

Zobacz również: Od 40 lat w telewizji. Dziś Grażyna Torbicka ma 66 lat i wciąż wygląda olśniewająco!

Monika Olejnik w śnieżnobiałej sukni i z drogocenną torebką

Do warszawskiej instytucji kultury zawitała także prowadząca program publicystyczny "Kropka nad i" Monika Olejnik wraz ze swoim wieloletnim partnerem, Tomaszem Ziółkowskim. Dziennikarka słynie z zamiłowania do najnowszych trendów, dlatego i tym razem jej ubiór mocno rzucał się w oczy zebranych. Tego wieczoru miała na sobie obcisłą, białą suknię do samej ziemi, wykończoną zabudowanym golfem, przez co wyglądała niczym panna młoda. Tę jasną bazę przełamano wyrazistym, masywnym srebrnym naszyjnikiem oraz pomalowanymi na krwistą czerwień ustami. Kluczowym elementem tej ekstrawaganckiej garderoby okazała się jednak ekskluzywna torebka w kształcie worka, gęsto zdobiona perłami. Ten charakterystyczny dodatek od francuskiego domu mody Chanel wyceniany jest na bagatela 30 tysięcy złotych, choć dziennikarka ma w szafie również okazy za 160 tysięcy złotych. Obydwie gwiazdy zaprezentowały najwyższy poziom, pozostawiając otwartym pytanie o to, która stylizacja zasługuje na miano tej najlepszej.

Zobacz również: Monika Olejnik do koszyka włożyła awokado i truskawki. Magdalena Ogórek zakpiła z dziennikarki

Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?