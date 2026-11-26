Rejestr zabytków to nie tylko kościoły, zamki i pałace. Liczną grupą wpisanych do niego zabytków architektury są też budynki mieszkalne. Jest ich więcej niż obiektów sakralnych. W rejestrze są też budynki gospodarcze i dawne obiekty przemysłowe.

„Nie oznacza to oczywiście, że każdy stary dom czy wiejska chata jest zabytkiem. Wiele budynków nie ma formalnego statusu konserwatorskiego, ale ich remont i tak może być znacznie trudniejszy niż modernizacja współczesnego domu. Wiekowe konstrukcje mają swoje specyficzne problemy: czasem są to zawilgocone fundamenty, czasem osłabione belki, nieszczelne dachy, stare instalacje czy ściany wykonane z materiałów, których nie stosuje się już w dzisiejszym budownictwie” - mówi Aleksandra Klonowska-Szałek, która razem z mężem wyremontowała i przystosowała do mieszkania starą oborę na Mazurach Garbatych. Ponieważ od lat prowadzą platformę Slowhop, a renowacja starych budynków jest w ich DNA postanowili, już po raz kolejny, zorganizować konkurs na najlepszą renowację na Slowhopie.

Ruinersi, czyli kto?

Słowo, które weszło już na stałe do potocznego słownika jest zlepkiem kilku sformułowań i oznacza kogoś, kto kupił ruinę, a później zaczął jej renowację. Czasem z pomocą fachowców, a czasem zupełnie samodzielnie. Takie inwestycje trwają czasem kilka albo kilkanaście lat. Najpierw potrzebna jest ocena stanu technicznego budynku. Trzeba sprawdzić fundamenty, konstrukcję ścian, stropy, więźbę dachową i stan pokrycia. Dopiero później można zaplanować wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, osuszanie, izolację, naprawę tynków oraz prace wykończeniowe.

Według branżowych szacunków kompleksowy remont typowego domu zajmuje od 3 do 12 miesięcy. W przypadku budynku o powierzchni 100 mkw. intensywne prace trwają około 4-6 miesięcy, a przy metrażu 150-200 mkw. mogą wydłużyć się do 8-12 miesięcy. Na przygotowanie inwestycji, projekt, znalezienie wykonawców i ewentualne pozwolenia trzeba przeznaczyć kolejne 1-3 miesiące. W starych domach harmonogram dodatkowo komplikuje nieprzewidywalny stan techniczny. Odkrycie zawilgoconych fundamentów czy uszkodzonej więźby dachowej może wydłużyć prace o następne 1-3 miesiące [2].

Stare belki, odzyskane dachówki i rzemiosło

W takich projektach nie chodzi jednak wyłącznie o doprowadzenie budynku do dobrego stanu technicznego. Równie ważne jest zachowanie jego charakteru. Stare drzwi, drewniane belki, oryginalne okna, kamienne podłogi czy ceglane ściany często są tym, co sprawia, że miejsce ma niepowtarzalny klimat. Zamiast je usuwać, właściciele próbują je naprawiać i wykorzystywać ponownie.

„Czasem wymaga to poszukiwania materiałów z rozbiórek, zamawiania stolarki na wymiar czy zatrudniania rzemieślników znających dawne techniki. Jedni z naszych gospodarzy zgromadzili aż 43 tys. odzyskanych dachówek z całego regionu. Inni dali nowe życie domowi z 1850 r. Takie przedsięwzięcia wymagają cierpliwości i wiedzy. Dlatego kilka lat temu uznaliśmy w Slowhopie, że >>Ruinersi<< powinni mieć u nas szczególne względy. Restaurowanie wiekowych budynków przypomina czasem połączenie archeologii z chirurgią szczękową, drenuje portfele jak protetyka stomatologiczna i testuje wytrzymałość psychiczną. Warto wspierać takich ludzi, ponieważ dzięki >>Ruinersom<< wsie stają się piękniejsze i jeszcze bardziej warte odwiedzenia, jesteśmy o tym przekonani”- mówi Aleksandra Klonowska-Szałek, założycielka Slowhopa.

Odrestaurowane budynki nie kończą swojej historii na remoncie. Zyskują nowe funkcje, przyciągają gości i stają się częścią lokalnego krajobrazu. A ich właściciele udowadniają, że czasem największy potencjał kryje się właśnie w tym, co na pierwszy rzut oka wygląda na stracone.

Można już głosować na najlepszą renowację domu

Ruszyło głosowanie w trzeciej edycji konkursu Ruinersi 2025/26, w którym Slowhop wyróżnia gospodarzy dających drugie życie starym budynkom. Użytkownicy platformy mogą oddawać swoje głosy na miejsca, które dołączyły do Slowhopa w 2025 i 2026 roku. Głosowanie potrwa do 30 listopada 2026 r.

W konkursie biorą udział obiekty zakwalifikowane przez organizatora. Głosowanie jest bezpłatne i dostępne dla pełnoletnich użytkowników posiadających aktywne konto na Slowhopie. Każdy może oddać głos na wiele różnych miejsc, ale na każde z nich tylko raz dziennie.

W tegorocznej edycji zostanie wyłonionych dwóch laureatów. Pierwszego wybiorą użytkownicy platformy na podstawie liczby oddanych głosów, drugiego wskaże zespół Slowhopa. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 grudnia 2026 r.

Na zwycięzców czekają nagrody przygotowane przez organizatora, w tym dedykowany materiał wideo przedstawiający dane miejsce, artykuł na blogu Slowhopa, promocja w różnych kanałach prowadzonych przez Slowhopa oraz ręcznie wykonana szklana statuetka. Konkurs Ruinersi powstał, by docenić gospodarzy, którzy podejmują się często wieloletnich i kosztownych renowacji starych domów, siedlisk, młynów, kuźni czy innych historycznych obiektów. Dzięki ich pracy zaniedbane budynki zyskują nowe funkcje i stają się miejscami, które przyciągają turystów.

[1] https://muratordom.pl/cenniki-budowlane/remont-domu-od-dachu-po-podlogi-ile-kosztuje-generalny-remont-w-2026-roku-aa-PC7o-Kz3S-qPr8.html

[2] https://www.oferteo.pl/artykuly/ile-moze-trwac-remont-domu

Źródło informacji: Slowhop