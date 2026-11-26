Informacje, które oficjalnie potwierdzono w czerwcu tego roku, były wyczekiwane przez widzów od wielu miesięcy. Przez lata w branży nieoficjalnie dyskutowano o różnych formach reaktywacji serialu „Ranczo”. W bieżącym roku spekulacje znacznie przybrały na sile, a wraz z początkiem lata ogłoszono rozpoczęcie prac na planie finałowego, 11. sezonu produkcji.

Najnowsza część niezwykle popularnego w Polsce hitu otrzymała tytuł „Ranczo: Zemsta Wiedźm”. Twórcy przygotowali dla widzów sześć premierowych odcinków nowego sezonu. Zaskoczeniem może być czas trwania ostatniego z nich, ponieważ finałowy epizod będzie dłuższy od standardowych i potrwa około godziny.

Emisja wyczekiwanego od dawna pierwszego odcinka nastąpi już niebawem. Wielomilionowa widownia w Polsce będzie mogła śledzić dalsze losy bohaterów w niedzielę 6 grudnia o godzinie 20:25 na antenie stacji TVP1, gdzie tradycyjnie pokazywany jest ten serial.

Bogdan Kalus o hejcie na nowe "Ranczo".

Obsada 11. sezonu serialu „Ranczo: Zemsta Wiedźm”. Kto pojawi się na ekranie?

Ujawniono już listę nazwisk, które pojawią się w nadchodzącej odsłonie „Rancza”. Na planie ponownie zameldowali się między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Grażyna Zielińska, Marta Chodorowska, Magdalena Kuta, Dorota Chotecka, Grzegorz Wons, Magda Waligórska, Jacek Kawalec, Bartłomiej Kasprzykowski, Piotr Ligienza oraz Arkadiusz Nader. Z oczywistych względów w obsadzie zabraknie zmarłych aktorów, czyli Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczki. Twórcy nie zdecydowali się jednak na uśmiercenie granych przez nich bohaterów, dlatego podczas wydarzeń ukazanych w serii „Ranczo: Zemsta Wiedźm” Kusy oraz Stach Japycz będą po prostu przebywać poza terenem Wilkowyj.

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Znani aktorzy w rolach epizodycznych i drugoplanowych w serialu „Ranczo”

Nadchodząca premiera 11. sezonu „Rancza” stanowi doskonałą okazję do wspomnień. Warto przypomnieć sobie znanych aktorów i aktorki z ról drugoplanowych, pobocznych oraz epizodycznych z wcześniejszych odsłon serialu, których można zobaczyć w przygotowanej galerii.