Program "Taniec z Gwiazdami" dostarcza wielkich emocji nie tylko w Polsce. Na chwilę przed finałem, w którym zmierzą się aż cztery pary, zakończyła się jego amerykańska odsłona. 35. edycję show wygrał duet Ezra Frech i Daniella Karagach.

Ezra Frech wygrał amerykański "Taniec z Gwiazdami"

Dwukrotny złoty medalista igrzysk paraolimpijskich w Paryżu, mimo że nie był pierwszą osobą po amputacji nogi biorącą udział w show, zapisał się na kartach jego historii jako zwycięzca. Zaprezentowane przez niego i partnerującą mu Daniellę show także. Duet zaprezentował freestyle do porywającego utworu z repertuaru Linkin Park. Podczas skoku Ezrze odpadła proteza, a publiczność zgromadzona w studiu, z jurorami na czele, zamarła. Mężczyzna, jak gdyby nic, kontynuował show z pomocą tancerki. Karagach ani na moment nie wypadła z rytmu i po mistrzowsku zareagowała na zdarzenie. Podała partnerowi protezę, a on założył ją z powrotem i dokończył choreografię.

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Podczas show odpadła mu proteza nogi!

Widzowie zastanawiali się nawet, czy odpadniecie protezy nogi i założenie jej z powrotem nie było zaplanowanym elementem bardzo emocjonalnego występu. Okazało się, że nie, o czym poinformował gospodarz programu, amerykański odpowiednik Krzysztofa Ibisza, Alfonso Ribeiro.

Sam sportowiec planował dokończyć występ bez protezy.

Kiedy to się stało, pomyślałem sobie: "Resztę tańca wykonam bez nogi". A potem usłyszałem, jak Danielle krzyczy: "Załóż protezę!" - wyjawił po występie dumny z siebie i swojej partnerki Frech.

Frech zapisał się w historii również jako najmłodszy zwycięzca i amerykańskiej odsłony "TzG". Gdy ogłoszono jego nazwisko, 21-latek popłakał się, nazywając wygraną najpiękniejszym momentem w życiu.

To najwspanialszy moment w moim życiu. Dziękuję wszystkim za głosowanie, dziękuję za wiarę w nas - powiedział w reakcji na zwycięstwo.