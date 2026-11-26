Historyczne osiągnięcie zawodnika Houston Rockets

Kevin Durant zdobył 20 punktów w wygranym 116:104 meczu Houston Rockets z Phoenix Suns. 38-letni koszykarz został w ten sposób piątym zawodnikiem w historii NBA, który przekroczył granicę 33 tysięcy zdobytych punktów. Dołączył tym samym do elitarnego grona, w którym znajdują się LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone oraz Kobe Bryant.

Czołówka strzelców wszech czasów

Rekordzistą pod względem zdobytych punktów w lidze pozostaje koszykarz Philadelphia 76ers, LeBron James, którego dorobek wynosi 43 697. W marcu 2023 roku „Król LeBron” wyprzedził w tym zestawieniu Kareema Abdula-Jabbara, który z wynikiem 38 387 punktów prowadził przez blisko 40 lat. Czołową trójkę strzelców uzupełnia Karl Malone, mający na koncie 36 928 punktów.

Poza Jamesem i Durantem w pierwszej dziesiątce klasyfikacji plasuje się jeszcze jeden wciąż grający w NBA zawodnik – James Harden. W obecnym sezonie powinien on powalczyć o przekroczenie granicy 30 tysięcy punktów. Oficjalna lista strzelców wszech czasów ligi NBA obejmuje wyłącznie mecze rozgrywane w ramach sezonu regularnego.