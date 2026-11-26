Polska edycja „Tańca z Gwiazdami” w Polsacie. Kto wystąpił w 19. sezonie?

Format „Taniec z Gwiazdami” zyskał ogromną popularność na całym świecie, a jego najsłynniejsze odsłony emitowane są między innymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Historia polskiej wersji dzieli się na dwa etapy, ponieważ pierwsze sezony pokazywała stacja TVN, a po krótkiej przerwie produkcję przejął Polsat. Obecnie na antenie tego nadawcy trwa 19. edycja widowiska. W jesiennym sezonie na parkiecie zaprezentowali się następujący uczestnicy i tancerze:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

Monika Borzym i Michał Kassin,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

Kaeyra i Kacper Rutka,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

W trakcie trwania programu duety mierzyły się nie tylko z Akademią Czarnej Mamby, lecz także tańczyły między innymi do utworów Maryli Rodowicz, Ireny Santor oraz przebojów Disneya. W odcinku półfinałowym gwiazdy rywalizowały ponadto o dodatkowe punkty w sztafecie rumby.

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Dotychczas w ostatnim odcinku oprócz popisów finalistów widzowie oglądali też wspólny taniec uczestników, którzy wcześniej pożegnali się z rywalizacją. Pod koniec października 2026 zaczęły jednak krążyć pogłoski, że w wielkim finale jesiennej edycji zabraknie występu wyeliminowanych gwiazd. Czytelnik radia VOX FM przekazał, że na jednym ze spektakli pewna tancerka wprost przyznała, iż nie weźmie udziału w finałowej choreografii.

Spora część widowni zakładała, że powodem rezygnacji ze wspólnego występu jest żałoba narodowa. Kucharz Matteo Brunetti wyjaśnił jednak w komentarzu, że postanowienia w tej sprawie zapadły znacznie wcześniej.

„Wiedzieliśmy o tym od dawna” – napisał kucharz.

Doniesienia o zmianach w ostatnim odcinku potwierdził również Piotr Gumulec na swoim kanale nadawczym na Instagramie.

„Nie tańczymy już nic w finale” – podsumował uczestnik.