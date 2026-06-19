Tak zaczynał Tomasz Karolak. Aktorstwo nie było jego pierwszym wyborem

Choć dziś trudno wyobrazić sobie bez niego polską scenę filmową i teatralną, droga Tomasza Karolaka do aktorstwa nie była prosta. Urodził się 21 czerwca 1971 roku w Radomiu, a ze względu na wojskową karierę rodziców w dzieciństwie często zmieniał miejsce zamieszkania. Zanim na dobre związał się ze sceną, próbował swoich sił na zupełnie innym polu. Po nieudanym egzaminie do szkoły teatralnej w Warszawie rozpoczął studia na kierunku resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Miłość do teatru okazała się jednak silniejsza. Do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie dostał się dopiero za czwartym podejściem, a dyplom uzyskał w 1997 roku.

Jego debiut teatralny miał miejsce jeszcze w trakcie studiów. W 1995 roku pojawił się na deskach Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Przez kolejne lata współpracował z wieloma cenionymi scenami w Krakowie, Łodzi i Warszawie, zdobywając uznanie krytyków, czego dowodem była nagroda aktorska na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych w 2003 roku.

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Rola w "Kryminalnych" dała mu sławę, ale to te seriale i filmy ugruntowały jego pozycję

Na dużym ekranie po raz pierwszy pojawił się w 2000 roku w filmie Jerzego Stuhra "Duże zwierzę". Prawdziwy przełom w jego karierze i ogromną rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola starszego aspiranta Szczepana Żałody w serialu TVN "Kryminalni". Widzowie pokochali jego postać za charyzmę i poczucie humoru. Niedługo potem Karolak udowodnił, że potrafi być gwiazdą pierwszego planu, wcielając się w postać przeżywającego kryzys wieku średniego Darka Jankowskiego w serialu "39 i pół".

Kolejną ikoniczną rolą, która ugruntowała jego pozycję w sercach Polaków, była postać Ludwika Boskiego w bijącym rekordy popularności serialu "Rodzinka.pl". Aktor ma na koncie także udział w największych hitach kinowych ostatnich lat. Widzowie kojarzą go z takich produkcji jak "Testosteron", "Lejdis", "Tylko mnie kochaj" czy kultowej już serii świątecznych komedii "Listy do M.", gdzie wciela się w postać Mela.

Charyzma, poczucie humoru i dystans. Za to Polacy pokochali Tomasza Karolaka

Tomasz Karolak zaskarbił sobie sympatię publiczności dzięki niezwykłej energii i charakterystycznemu stylowi bycia. Jego role to często mieszanka chłopięcego uroku, lekkiej nonszalancji i ogromnej dawki humoru. Aktor doskonale odnajduje się w rolach komediowych, gdzie jego naturalny talent do rozbawiania widzów może w pełni zabłysnąć. Jego charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos i szeroki uśmiech stały się jego znakami rozpoznawczymi. Widzowie cenią go również za dystans do siebie i świata, który często pokazuje nie tylko na ekranie, ale również w wywiadach i programach rozrywkowych.

Niezmiennie ten sam uśmiech, ale zupełnie inna fryzura. Zobacz, jak zmieniał się Tomasz Karolak

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Tomasz Karolak przeszedł znaczącą metamorfozę. Na początku swojej drogi aktorskiej, w czasach "Kryminalnych" czy pierwszych ról komediowych, często pojawiał się w bujniejszej, czasem nieco niesfornej fryzurze. Z biegiem lat jego wizerunek ewoluował w stronę bardziej wyrazistego i minimalistycznego. Dziś jego znakiem rozpoznawczym jest krótko ogolona głowa, która podkreśla jego rysy twarzy. Zmienił się także jego styl ubierania. Choć nadal lubi niezobowiązujące, rockowe stylizacje, coraz częściej można go zobaczyć w świetnie skrojonych garniturach, które dodają mu elegancji. Mimo upływu lat i zmiany wizerunku, jedno pozostało niezmienne - jego charakterystyczna charyzma i energia.

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Burzliwe życie uczuciowe i dwoje dzieci. Prywatne oblicze aktora

Życie prywatne Tomasza Karolaka od lat budzi zainteresowanie mediów, głównie za sprawą jego związku z modelką Violettą Kołakowską. Ich relacja była pełna zwrotów akcji, rozstań i powrotów, jednak owocem ich miłości jest dwoje dzieci. Para doczekała się córki Leny, urodzonej w 2007 roku, oraz syna Leona, który przyszedł na świat w 2013 roku. W przeszłości aktor przez sześć lat związany był również z aktorką Magdaleną Boczarską. W 2023 roku publicznie ogłosił, że dokonał apostazji i odszedł z Kościoła katolickiego na rzecz wyznania protestanckiego.

Aktorstwo to nie wszystko. Czym dziś zajmuje się Tomasz Karolak?

Tomasz Karolak to człowiek wielu talentów, a jego działalność wykracza daleko poza plan filmowy. W 2010 roku zrealizował jedno ze swoich największych marzeń, otwierając w Warszawie autorski Teatr IMKA, którego jest założycielem i dyrektorem artystycznym. To właśnie tam realizuje swoje teatralne pasje jako aktor, reżyser i producent. Jest także wokalistą zespołu muzycznego Pączki w Tłuszczu, z którym wydał singiel "Tylko bądź". Aktor chętnie bierze udział w programach rozrywkowych. W 2018 roku był uczestnikiem "Ameryka Express", a jesienią 2025 roku, po wielu latach odrzucania propozycji, wziął udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie w parze z Izabelą Skierską dotarł aż do półfinału.