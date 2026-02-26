Michał Piróg kończy współpracę z TVN! Odchodzi po 25 latach. Jest oświadczenie

Michał Piróg kończy przygodę z TVN

Niespodziewane wieści pojawiły się 26 lutego 2026 roku. Michał Piróg zdecydował się na definitywne rozwiązanie umowy z telewizją TVN, z którą był nieprzerwanie związany przez ćwierć wieku. Gwiazdor uznał, że nadeszła idealna pora na wprowadzenie gruntownych zmian w swoim życiu zawodowym. Szerzej o kulisach swojej decyzji opowiedział w specjalnym komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu na Instagramie.

Nadszedł ten moment by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat !!!! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży którą poprowadziła mnie nieznaną i ekscytująca drogą - zaczął wypowiedź Michał Piróg.

Zamykam skrzynie pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane. Dziękuję wam najukochańsi widzowie za te wszystkie lata. Żegnam się zdjęciem z mojej pierwszej samotnej wyprawy do Afryki bo czuję się tak samo podekscytowany jak wtedy i jestem ciekaw co przyniesie nowy dzień. Ale widząc ten bezkres wiem ile mam możliwości. Mam poczuci, że z TVN byłem już wszędzie gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję - dodał.

W dalszej części wpisu celebryta wyraził głęboką wdzięczność osobom, które przez ostatnie dekady kształtowały ramówkę stacji. Tancerz wymienił nazwiska kluczowych postaci dla telewizji, dziękując za lata owocnej kooperacji Edwardowi Miszczakowi, Jarosławowi Potaszowi, Lidii Kazen, Sandrze Walter, Anicie Podkowie oraz Maciejowi Swierzawskiemu.

Michał Piróg nie poprowadzi już "Top Model"

Najważniejszym przedsięwzięciem, w które Michał Piróg angażował się w ostatnim czasie na antenie TVN, było popularne show "Top Model". Prezenter od lat pełnił tam funkcję mentora, aktywnie wspierając uczestników w ich zmaganiach o tytuł i karierę w branży modowej. Producenci formatu wyrazili swoje uznanie i podziękowali gwiazdorowi za jego ogromny wkład w sukces programu.

Dziękujemy Ci za zaangażowanie, energię i serce wkładane w każdy odcinek. To była niezwykła wspólna przygoda – od pierwszych chwil na antenie w „Drodze do gwiazd”, przez kolejne wyzwania, aż po momenty w "Top Model", które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Byłeś dobrym duchem uczestników – zawsze stojącym za nimi murem. Jako tancerz, choreograf i aktor zachwycasz talentem i oddaniem. Kibicujemy Ci na tej nowej drodze i coś czujemy, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują... - opublikowano w social mediach programu.

