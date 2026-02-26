Macaulay Culkin sprzedał luksusową willę. Razem z partnerką filmowy Kevin zyskał na niej miliony

Para aktorów, znana z dbałości o prywatność, rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia osobistego. Wiadomo jednak, że Macaulay Culkin i Brenda Song cenią sobie stabilizację i komfort w wychowaniu dwójki dzieci. Decyzja o sprzedaży willi, która przez pewien czas była ich rodzinnym gniazdem, zaskoczyła wielu fanów i obserwatorów show biznesu. Na ich konto wpłynęła niemała suma!

Macaulay Culkin i Brenda Song uwili sobie gniazdko w Kalifornii. Mają dwójkę małych dzieci

Para aktorów, którzy podbili serca milionów widzów już jako dzieci, związała się ze sobą w 2017 roku. Macaulay Culkin zasłynął już na początku lat 90. jako tytułowy bohater świątecznych klasyków "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Z kolei jego ukochana była gwiazdą Disney Channel, znaną chociażby z serialu "Nie ma to jak hotel". Razem zagrali w filmie "Changeland.

Zakochani doczekali się syna Dakoty w 2021 roku i wkrótce potem się zaręczyli. Do tej pory jednak nie odbył się ślub. Za to na świecie pojawiło się drugie dziecko Culkina i Song, urodzone pod koniec 2022 roku. Para w tym samym czasie zakupiła swoją wymarzoną posiadłość w jednej z dzielnic Los Angeles.

Kultowy Kevin z kilkoma milionami zysku. Tak spieniężył willę

Teraz media obiegła wiadomość o niespodziewanej sprzedaży willi w Toluca Lake. Poprzednim właścicielem nieruchomości był aktor Kiefer Sutherland, który odsprzedał ją parze za około 8 mln dolarów. Jak donosi amerykańska prasa, zrealizowana po cichu transakcja Culkina i Song opiewała teraz na 14,25 mln dolarów, co oznacza, że w ciągu nieco ponad trzech lat para zarobiła na swoim bajkowym domu ponad 6 mln dolarów. Dom pochodzi z lat 30. XX wieku i ma w sumie cztery sypialnie oraz pięć łazienek. Nie są dostępne nowe zdjęcia posiadłości, dlatego nie wiadomo, czy para przeprowadziła remonty.

