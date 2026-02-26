Groźby śmierci w krakowskiej przychodni. Agresywny pacjent zaatakował lekarza

Dramatyczne sceny rozegrały się 13 lutego 2026 roku w jednej z przychodni na terenie Krakowa, gdzie agresywny pacjent zaczął grozić lekarzowi pozbawieniem życia. Zastraszony medyk niezwłocznie poinformował o całym zajściu policję, składając zawiadomienie w Komisariacie Policji I. Funkcjonariusze od razu podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości i miejsca pobytu sprawcy. Sprawa została potraktowana priorytetowo ze względu na charakter kierowanych gróźb i bezpieczeństwo personelu medycznego.

Szybkie zatrzymanie 35-latka na Ugorku. Krakowska policja w akcji

Intensywna praca krakowskich kryminalnych z komisariatu na Starym Mieście przyniosła szybkie rezultaty. Już 17 lutego policjanci wytypowali i namierzyli podejrzanego w jednym z mieszkań na krakowskim osiedlu Ugorek. Zatrzymany na miejscu 35-latek został wylegitymowany, a jego dane w pełni potwierdziły wcześniejsze ustalenia śledczych. Mężczyznę przewieziono do jednostki policji, gdzie śledczy rozpoczęli gromadzenie materiału dowodowego w jego sprawie.

Areszt dla agresora z Krakowa. Grozi mu do 3 lat więzienia

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy okazał się wystarczający, aby prokurator przedstawił 35-latkowi zarzut kierowania gróźb karalnych. Następnie, na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. W dniu 20 lutego 2026 roku mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy w oczekiwaniu na dalsze postępowanie. Zgodnie z kodeksem karnym, za tego typu przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do trzech lat.

