To najlepsza bitwa w "The Voice Kids"? Blanka była w szoku! [WIDEO]

W najbliższą sobotę, w 9. edycji "The Voice Kids", rozpocznie się najbardziej ekscytujący etap programu – Bitwy! Na scenie zobaczymy osiemnaście młodych talentów z drużyny Cleo, podzielonych na sześć energetycznych trio. Stawka jest wysoka, bo tylko jedna osoba z każdego składu awansuje do etapu Sing Off, który zostanie wyemitowany tego samego wieczoru.

Niesamowity występ, który zaskoczył wszystkich!

Największą sensacją nadchodzącego odcinka będzie bez wątpienia występ, którego fragment możecie zobaczyć już teraz. Wiktoria Syrek (13 lat), Oliwia Johnson (13 lat) oraz Marysia Rogowicz (12 lat) zmierzyły się z kultowym utworem „I’m Every Woman” z repertuaru Chaki Khan. Choć uczestniczki to zaledwie nastolatki, ich interpretacja soulowego hitu wprawiła wszystkich w osłupienie!

Zaskakujący występ w „The Voice Kids”. Miny Blanki mówią wszystko!

Blanka w szoku! Mina piosenkarki mówi wszystko

O tym, jak wysoki był poziom tego występu, najlepiej świadczy reakcja Blanki. Jej niezwykle bogata mimika, którą możemy zaobserwować w wideo, mówi więcej niż tysiąc słów. Piosenkarka z niedowierzaniem kręciła głową, obserwując to, co działo się na scenie. Widać wyraźnie, że nie spodziewała się aż tak profesjonalnego wykonania ze strony tak młodych artystek. Podobne reakcje rysowały się także na twarzy Tribbsa.

Trudna decyzja przed Cleo

Po tym fenomenalnym widowisku, które widzowie będą mogli zobaczyć w sobotni wieczór o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD, Cleo stanie przed niemal niemożliwym wyborem. Spośród trzech tak wybitnych wokalistek trenerka będzie mogła nagrodzić awansem do kolejnego etapu tylko jedną z nich. Kto okaże się szczęśliwcem? Tego dowiemy się już w sobotę!