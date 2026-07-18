Tłumy na koncercie TVP w Chełmie. Skiba prężył sztuczny brzuch, a Woźniak-Starak zachwyciła kreacją

Gwiazdy opanowały Chełm. Trwa trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską

Wakacyjny cykl imprez zagościł tym razem w Chełmie, zamieniając miasto w prawdziwe muzyczne centrum. Tłumy zgromadziły się na Placu Niepodległości, aby na żywo podziwiać plenerowe widowisko. Wcześniej muzyczny peleton odwiedził Bielsko-Białą, Radom, Zakopane oraz Ełk, za każdym razem przyciągając rzesze widzów. Wydarzenie to nie tylko wieczorny koncert transmitowany na antenie TVP2, ale też cały dzień atrakcji dla rodzin. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w edukacyjnym pikniku, korzystać z przygotowanych gier, a od rana mogli przysłuchiwać się plenerowym audycjom radiowym.

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Kreacje na koncercie TVP. Agnieszka Woźniak-Starak i Lanberry zachwyciły, a Krzysztof Skiba zaskoczył

Przed chełmską publicznością zaprezentowała się bardzo długa lista znanych wykonawców. Na scenie zabrzmiały hity zaśpiewane przez takie gwiazdy jak Michał Szpak, Lanberry, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, a także formacje IRA, Big Cyc czy De Mono. Wśród występujących artystów nie zabrakło również Małgorzaty Ostrowskiej, Tatiany Okupnik oraz zespołów Papa D i Chłopcy z Placu Broni.

Uwagę zgromadzonych przyciągała jednak nie tylko muzyka, ale również starannie dobrane stroje. Szczególne zainteresowanie wzbudziła Agnieszka Woźniak-Starak, która zaprezentowała się w bardzo eleganckim, mocno kobiecym wydaniu, przypominając wręcz księżniczkę. Prezenterka idealnie wpasowała się w rozmach telewizyjnego widowiska, a jej wieczorny ubiór błyskawicznie stał się niezwykle szeroko komentowanym elementem całego wydarzenia.

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Równie mocne wrażenie na uczestnikach imprezy zrobiła Lanberry, stawiając na znacznie mroczniejszy, baśniowy wizerunek. Piosenkarka przypominała gotycką królową, łącząc sceniczną tajemniczość z niezwykle oryginalnym stylem. Jej kreacja perfekcyjnie dopełniała wokalny występ, po raz kolejny udowadniając, że wokalistka lubi pozytywnie zaskakiwać swoimi modowymi wyborami.

Z kolei Krzysztof Skiba, znany od dekad ze swojego ogromnego dystansu do siebie, postawił na typowo żartobliwy akcent. Lider grupy Big Cyc pojawił się przed obiektywami kamer wyposażony w sztuczną, plastikową klatkę piersiową z wyraźnie zarysowanym, umięśnionym brzuchem. Ekscentryczny muzyk po raz kolejny dał publiczności jasny sygnał, że absolutnie nie brakuje mu nietypowych pomysłów.

Całe muzyczne wydarzenie w Chełmie dostarczyło zgromadzonym niezwykle zróżnicowanych wrażeń, dynamicznie łącząc rockową energię, popularne popowe melodie oraz ponadczasowe przeboje. Fani bardzo chętnie śpiewali razem z artystami na scenie, tworząc wokół siebie atmosferę doskonałej, integrującej zabawy dla różnych pokoleń.

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