Mahir Emreli dołącza do Rakowa Częstochowa. Wraca do Ekstraklasy po trudnych latach?

Nowy napastnik Rakowa Częstochowa

Mahir Emreli został wypożyczony do częstochowskiego klubu z niemieckiego FC Kaiserslautern. Umowa obowiązuje przez cały sezon 2026/27 i zawiera opcję wykupu zawodnika po tym okresie. Dwudziestodziewięcioletni napastnik ma na swoim koncie 61 występów w reprezentacji Azerbejdżanu. Wychowanek Baku FK w swojej karierze najwięcej sukcesów święcił z zespołem Karabachu Agdam. Zdobył tam pięć tytułów mistrza kraju oraz dwukrotnie zostawał królem strzelców lokalnych rozgrywek.

Warszawska Legia była jego pierwszym zagranicznym klubem, gdzie występował w latach 2021-2022. Jego odejście ze stolicy Polski nastąpiło w trudnej atmosferze po najściu pseudokibiców na autokar drużyny. Następnie reprezentant Azerbejdżanu reprezentował barwy chorwackiego Dinama Zagrzeb oraz tureckiego Konyasporu. Ostatnie lata spędził bez większych osiągnięć na poziomie 2. Bundesligi, grając dla FC Nuernberg i FC Kaiserslautern.

Jak Emreli zapisał się w historii Rakowa?

Drogi azerskiego napastnika i klubu z Częstochowy skrzyżowały się już wcześniej. Dokładnie 17 lipca 2021 roku zawodnik zdobył wyrównującą bramkę dla Legii Warszawa w starciu o Superpuchar Polski. Regulaminowy czas gry zakończył się wówczas wynikiem remisowym 1:1, co wymusiło rozegranie serii rzutów karnych. Ostatecznie to częstochowianie cieszyli się ze zwycięstwa po wygranej w konkursie jedenastek 4-3.

Z ówczesnego składu częstochowian do dzisiaj w kadrze pierwszego zespołu przetrwał zaledwie jeden zawodnik. Jest nim obecny kapitan drużyny Fran Tudor, który w tamtym pamiętnym spotkaniu również wpisał się na listę strzelców. Teraz obaj piłkarze spotkają się w jednej szatni, walcząc o ligowe punkty dla tego samego klubu. Transfer ten wzmacnia siłę ofensywną zespołu na nadchodzące mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej.