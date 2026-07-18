Filip Marchwiński w Cracovii. Z Włoch wraca po kontuzji

Powrót Marchwińskiego do ekstraklasy

24-letni zawodnik rozpoczynał karierę w UKS Skórzewo, jednak od ósmego roku życia był związany z Lechem Poznań. W barwach „Kolejorza” Filip Marchwiński rozegrał 125 spotkań w ekstraklasie, zdobywając 19 goli. Jego największym sukcesem było zdobycie mistrzostwa Polski w sezonie 2021/22. Napastnik ma na koncie również dwa mecze w pierwszej reprezentacji Polski.

Latem 2024 roku został wytransferowany do włoskiego US Lecce za kwotę 3 milionów euro. Jego rozwój na Półwyspie Apenińskim pokrzyżowała poważna kontuzja – zerwanie więzadeł w kolanie. Przez te problemy zdrowotne rozegrał zaledwie jedno spotkanie w rozgrywkach Serie A.

Cracovia zbroi się przed sezonem

Klub z Krakowa wzmocnił swoje szeregi również o 18-letniego Aleksa Marciniaka, wychowanka akademii Arsenalu Londyn. Młody pomocnik, który był kapitanem reprezentacji Walii do lat 16, posiada polskie korzenie, co umożliwia mu grę dla biało-czerwonych. Marciniak związał się z „Pasami” kontraktem do 30 czerwca 2029 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa sezony.

Wcześniej w obecnym oknie transferowym Cracovia pozyskała dwóch defensorów. Do drużyny dołączyli: austriacki środkowy obrońca Dominik Baumgartner z Wolfsberger AC oraz belgijski boczny obrońca Vincent Burle, grający wcześniej we francuskim US Boulogne Cote d'Opale. Na inaugurację ekstraklasy Cracovia zmierzy się 25 lipca w wyjazdowym meczu z Lechem Poznań, obecnym mistrzem kraju.