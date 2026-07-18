Letni azyl Marty Wiśniewskiej robi wrażenie. Gwiazda zamieszkała w blaszaku

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Dom wokalistki budzi ogromne emocje

Wznowienie romantycznej relacji przez Martę Wiśniewską oraz wokalistę grupy Ich Troje wywołało w mediach prawdziwą burzę. Jeszcze niedawno mało kto zakładał, że dawne małżeństwo ponownie spróbuje ułożyć sobie wspólne życie. Muzyk oficjalnie potwierdził ten fakt, a sama tancerka również chętnie dzieli się swoim szczęściem, podkreślając budowanie więzi na zupełnie nowych fundamentach. Wielbiciele z zapartym tchem analizują każdy krok zakochanych, próbując przewidzieć ich kolejne decyzje. Społeczeństwo zadaje sobie pytanie, czy artyści postanowią dzielić jeden dach. Tymczasem wokalistka od dawna cieszy się własnym, unikalnym zakątkiem, gdzie skutecznie chowa się przed wielkomiejskim szumem.

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Letni dom Mandaryny to przerobiony kontener. Gwiazda stworzyła tam swój raj

Podczas gdy inne znane osobistości budują ogromne wille za miliony, piosenkarka wybrała opcję mocno odbiegającą od standardów polskiego show-biznesu. Jej prywatna letnia rezydencja to w rzeczywistości odpowiednio zaadaptowany kontener morski.

Nietypowa konstrukcja stoi nad rzeką, zaledwie godzinę drogi od stolicy. To właśnie na łonie natury tancerka ładuje akumulatory po wyczerpujących dniach w blasku fleszy i odpoczywa od miejskiego gwaru.

Fasada budynku może nie zdradzać luksusu, ale środek zachwyca nowoczesnością i ciepłem. Niewielki metraż pomieścił wszystko, co niezbędne do wygodnego funkcjonowania na co dzień. Właścicielka wyposażyła wnętrze w osobną sypialnię, praktyczną kuchnię, pełnowymiarową łazienkę oraz strefę wypoczynkową dla całej rodziny.

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Artystka od samego początku odrzucała wizję wznoszenia tradycyjnego domku letniskowego z drewna lub murowanego. Błyskawicznie zachwyciła się ideą zaadaptowania stalowej puszki transportowej na cele mieszkalne. Z pomocą najbliższych wdrożyła do planu własne pomysły, a także zostawiła sobie furtkę do ewentualnego powiększenia tej nietuzinkowej posiadłości w przyszłości.

Podwarszawska działka od wielu lat stanowi najważniejszy punkt na mapie odpoczynku wokalistki. Gwiazda często chwali się swoimi urokliwymi kątami w internecie, pokazując fanom, jak spędza tam leniwe popołudnia. Na profilach społecznościowych regularnie lądują ujęcia z drewnianego tarasu, rodzinnych obiadów na świeżym powietrzu oraz cichych wieczorów spędzanych nad brzegiem rzeki. Artystka wprost nazywa ten teren swoim osobistym kawałkiem raju na ziemi. Otoczenie dzikiej przyrody i brak sąsiadów dają jej stuprocentową szansę na wewnętrzny reset.

Odkąd media obiegła informacja o odnowieniu związku z liderem słynnego zespołu, fani próbują ustalić, czy muzyk regularnie wizytuje wspomnianą daczę i dzieli z partnerką te sielskie momenty. Zakochani skutecznie milczą na temat swoich planów związanych z meldunkiem, co tylko podgrzewa atmosferę wokół ich głośnego powrotu.

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