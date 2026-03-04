Małgorzata Kożuchowska pokazała się bez makijażu. Wygląd aktorki zaskoczył internautów

Kariera Małgorzaty Kożuchowskiej. Od Hanki Mostowiak do Natalii Boskiej

Aktorka stawiała swoje pierwsze kroki w zawodzie jeszcze w pierwszej połowie lat 90. Mimo upływu dekad Małgorzata Kożuchowska (54 l.) wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce polskiego show-biznesu, mając na koncie role, które na stałe zapisały się w historii popkultury. Widzowie pokochali ją jako dziennikarkę Ewę Szańską w obu częściach filmu "Kiler", gdzie stworzyła niezapomniany duet z Cezarym Pazurą. Przez lata była twarzą "M jak miłość" jako Hanka Mostowiak, a następnie zyskała ogromną sympatię jako Natalia Boska w serialu "Rodzinka.pl".

Gwiazda od lat uznawana jest za ikonę stylu, zawsze dbającą o nienaganny ubiór i elokwencję. Jej pozycja w mediach nie słabnie, co doskonale odzwierciedlają liczby na Instagramie, gdzie jej profil śledzi ponad milion osób. Małgorzata Kożuchowska regularnie dzieli się tam kulisami pracy zawodowej, ale chętnie publikuje również prywatne kadry ze swojego życia.

Małgorzata Kożuchowska bez makijażu. Sekrety urody aktorki

Niedawno artystka zdecydowała się na odważny krok i zaprezentowała się fanom w całkowicie naturalnej odsłonie, rezygnując z make-upu. Patrząc na opublikowane materiały, trudno uwierzyć, że ta zadbana, szczupła i wysportowana kobieta już za kilka tygodni będzie świętować 55. urodziny. Czas wydaje się dla niej wyjątkowo łaskawy, choć gwiazda nie ukrywa, że ciężko pracuje na swój wygląd. Aby utrzymać formę, aktywnie trenuje pilates oraz jeździ na nartach.

To jednak nie jedyne sposoby aktorki na zachowanie młodego wyglądu. Kożuchowska korzysta z masaży, a także poddaje się terapii mięśni i stawów twarzy oraz szyi. Obserwując jej aktywność w mediach społecznościowych, można wywnioskować, że istotną rolę w jej życiu odgrywają również zdrowa dieta i odpowiednia suplementacja. Niektórzy fani, patrząc na jej nowe zdjęcia profilowe, porównują ją nawet do takich światowych gwiazd jak Melanie Griffith, Meg Ryan czy Pamela Anderson.

