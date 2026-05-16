Robert Lewandowski. Imponujący bilans trofeów w karierze, ale czy wiesz, które są najcenniejsze?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-16 17:19

Robert Lewandowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy, podjął decyzję o opuszczeniu Barcelony latem, co otwiera dyskusję na temat jego niezwykle bogatej kariery. Polski napastnik zgromadził znaczącą liczbę trofeów, które stanowią świadectwo jego dominacji na europejskich boiskach. Odkryj, które puchary i tytuły są prawdziwymi perłami w jego imponującej kolekcji i co udało mu się osiągnąć z poszczególnymi klubami.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biała piłka futbolowa z czarnymi i czerwonymi akcentami jest uderzana przez stopę w bucie sportowym. But jest brudny od trawy i błota, a jego korki są widoczne. Wokół piłki i buta unosi się ziemia i zielone fragmenty trawy, co sugeruje intensywność uderzenia. Cała scena rozgrywa się na zielonej murawie, a tło jest rozmazane, z widocznymi jasnymi punktami świateł.

Robert Lewandowski: hiszpańskie trofea z FC Barceloną

Robert Lewandowski zgromadził w swojej karierze łącznie 33 trofea, co stanowi imponujący bilans osiągnięć na międzynarodowej arenie piłkarskiej. Z tego dorobku, sześć tytułów zdobył, reprezentując barwy FC Barcelony, której opuszczenie zapowiedział niedawno. Ostatnim z tych sukcesów było zdobyte przed tygodniem mistrzostwo Hiszpanii, potwierdzające dominację jego zespołu w lidze. Wcześniej, w styczniu tego roku, świętował zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii.

Wspomniany Superpuchar Hiszpanii został wywalczony w saudyjskiej Dżuddzie, co podkreśla międzynarodowy wymiar tych rozgrywek. Oprócz tego, w kolekcji polskiego napastnika z katalońskim klubem znajdują się także inne kluczowe trofea. Wśród nich warto wymienić mistrzostwa Hiszpanii z sezonów 2022/23 oraz 2024/25, a także Puchar Hiszpanii z edycji 2024/25. Ponadto, do swojego dorobku doliczył krajowe Superpuchary z lat 2022 i 2024.

Jakie trofea Lewandowski zdobył poza Barceloną?

Najbardziej prestiżowym osiągnięciem w kolekcji Roberta Lewandowskiego pozostaje Puchar Europy, który zdobył w sezonie 2019/20, reprezentując barwy Bayernu Monachium. Ten klub, z którym związany był przez osiem lat, opuścił w 2022 roku, zostawiając za sobą imponujący dorobek. Łącznie z bawarską drużyną wywalczył aż 19 trofeów, co stanowi znaczącą część jego wszystkich sukcesów.

Wśród licznych sukcesów z Bayernem Monachium znajdują się także Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwo Świata, podkreślające jego globalne osiągnięcia. Poza triumfami z gigantem z Bawarii, Lewandowski sięgał po laury również w Polsce oraz z Borussią Dortmund. Jego łączne osiągnięcia obejmują 10 tytułów mistrza Niemiec, cztery Puchary Niemiec i sześć Superpucharów Niemiec. W Polsce z Lechem Poznań zdobył jedno mistrzostwo, jeden Puchar i jeden Superpuchar kraju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.