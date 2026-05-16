Ekstraklasa: Motor – Cracovia. Szalony mecz, sześć bramek i niespodziewany finał?

Sześć goli w Ekstraklasie: Motor Lublin kontra Cracovia

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin i Cracovią Kraków od samego początku obfitował w dynamiczne akcje, co zapowiadało emocjonujące widowisko. Już w ósmej minucie spotkania goście objęli prowadzenie, gdy Mateusz Klich skutecznie pokonał bramkarza Motoru, ustalając wynik na 0:1. Odpowiedź gospodarzy nastąpiła przed przerwą, a w 37. minucie Karol Czubak wyrównał stan meczu po strzale głową, doprowadzając do remisu 1:1 do szatni.

Druga połowa rozpoczęła się od wzmożonej walki o dominację na boisku, jednak to goście ponownie przejęli inicjatywę. W 64. minucie Amir Al-Ammari z Cracovii, również strzałem głową, wyprowadził swój zespół na prowadzenie 1:2, co zwiększyło presję na lublinianach. Sytuacja Motoru pogorszyła się, gdy w 82. minucie Gabriel Charpetier zdobył trzecią bramkę dla Cracovii, wydawało się, że zapewniając gościom komfortową przewagę 1:3 i rozstrzygając losy spotkania.

Jak doszło do remisu 3:3 w Lublinie?

Końcówka meczu okazała się być najbardziej dramatyczną częścią spotkania, oferując niezapomniany spektakl dla zgromadzonych kibiców. Motor Lublin, mimo straty dwóch goli, nie zamierzał się poddawać i rozpoczął heroiczny pościg za wynikiem. W 89. minucie Karol Czubak ponownie pokazał swoje umiejętności strzeleckie, zdobywając drugą bramkę głową i zmniejszając stratę do 2:3, co dało nadzieję na cudowny powrót.

Emocje sięgnęły zenitu w doliczonym czasie gry, kiedy to gospodarze zdołali wyrównać. W 90+2 minucie Kacper Karasek, także strzałem głową, ustalił ostateczny wynik meczu na 3:3, sprawiając, że kibice na stadionie oszaleli z radości. Spotkanie to prowadził znany arbiter Szymon Marciniak z Płocka, a całe widowisko obejrzało 15 200 widzów, będąc świadkami jednego z najbardziej porywających remisów sezonu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.