Występy na scenie wymagają od Ani Wyszkoni bycia w doskonałej formy - zarówno wokalnej, jak i fizycznej. Piosenkarka regularnie chwali się w mediach społecznościowych nagraniami z siłowni, na których widzimy, jak wylewa siódme poty. Smukłą i wypracowaną sylwetkę podkreśla coraz bardziej odważnymi stylizacjami, a te wywołują burzę w sieci. Artystka nie przejmuje się jednak krytycznymi komentarzami, bo jak mówi, dziś jest dużo bardziej pewna siebie i swojej kobiecości. W słowniku Wyszkoni nie ma takich sformułowań jak "nie wypada" czy "nie da się".

Stałam się bardziej odważna w stylizacjach, bo stałam się też bardziej odważną kobietą w życiu codziennym. Kiedy mam się bawić, jak nie teraz? - mówiła w wywiadzie dla Eski.

Ania Wyszkoni korzysta z medycyny estetycznej

Gwiazda jako jedna z nielicznych publicznie przyznaje się też do korzystania z medycyny estetycznej. Jednym z nich jest botoks. Wyszkoni w wywiadzie dla Eski zaskoczyła wyznaniem, że śmiało można nazwać ją przyjaciółką popularnego zabiegu.

Bardzo źle to rozumiemy starzenie się z godnością, na pewno. To taki stereotyp, który kojarzy się oczywiście z tym, że kobieta nie powinna korzystać z medycyny estetycznej, a botoks jest jakimś grzechem. A ja? Tak, ja się przyjaźnię z botoksem.

Piosenkarka nie ukrywa, że nie lubi mieć zmarszczek, a decydując się na poprawianie urody, myśli przede wszystkim o swoim komforcie, a nie o zadowalaniu internautów.

Lubię botoks, bo lubię o siebie dbać. I to nie tylko kwestia tego, że nie lubię mieć zmarszczek, bo nie lubię, ale przede wszystkim ja chcę o siebie dbać. Chcę wyglądać dla siebie ładnie, przyjemnie dla oka. Jeśli ktoś nie lubi botoksu i chce mieć zmarszczki, niech ma! To też jest starzenie się z godnością - podkreśliła.

Gwieździe bardzo imponuje Cher, która jako jedna z pierwszych kobiet w świecie muzyki mówiła otwarcie w wywiadach, że korzysta z dobrodziejstw współczesnej medycyny, by przedłużyć młodość. Nawet jeśli się to komuś nie podoba.

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