Sokołowska o pokazach mody w "Top Model"

W 15. sezonie "Top Model" było więcej pokazów mody. Odpowiadała za nie Katarzyna Sokołowska, która później musiała samodzielnie decydować o tym, kto odpada. Dla widzów to była nowość, że uczestnicy mogą być wyeliminowani nie tylko za sesję zdjęciową, ale też przejście po wybiegu. W rozmowie z Eską.pl Sokołowska powiedziała, że dla wszystkich to było duże wyzwanie.

Pokazy mody to jest ogromne wyzwanie dla programu. Myślę, że wszyscy, którzy ten program tworzą, musieli jakby dojść do tego momentu i dojrzeć. (…) Tych pokazów było dużo. Uczestnicy byli bardzo w środku tej całej sytuacji. To jest moje normalne życie zawodowe i dla mnie jest to oczywiste, ale dla nich nie. (...) Ten element eliminacji był bardzo stresujący dla nich. (…) Nagle słyszą, że to jedno zadanie, ten pokaz spowodował, że odpadają. Tam już nie ma sumy wydarzeń, tylko to jest to jedno wydarzenie - mówi nam jurorka programu.

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"Zrozumiałam, co Asia czuła"

Katarzyna Sokołowska potwierdziła nam, że decyzję o eliminacji po pokazie mody zawsze podejmowała samodzielnie. Dodała, że przekazywanie werdyktu nie było dla niej łatwe.

Zrozumiałam, co Asia czuła przez te wszystkie lata i co czuję, kiedy po prostu stoi przed nimi i mówi, patrząc im w oczy, teraz ty odpadasz. Ja musiałam podejmować jeszcze na dodatek sama te decyzje - powiedziała Kasia Sokołowska dla ESKI.pl.

Uczestnicy nie mieli do niej pretensji

Jurorka docenia bardzo dojrzałe reakcje uczestników na eliminacje. Podkreśliła, że nigdy nie odczuła, że ktoś się czuł pokrzywdzony przez jej decyzję

Byli zawiedzeni, bo kończył się ich byt w programie, ale zawsze były na to argumenty i zawsze tak z sercem też i ze zrozumieniem podchodzili do tego i bardzo mi tym imponowali. Mówili: tak pani Kasiu, no skiepściłem. To było niesamowite, że oni już sami czuli, że nie dali z siebie wszystkiego.

To był jej najlepszy sezon

Sokołowska powiedziała Esce, że dzięki większej liczbie pokazów mody, 15. sezon "Top Model" był dla niej najważniejszy.

Czułam się bardzo obecna w tym sezonie. Chyba najbardziej ze wszystkich, muszę powiedzieć - oceniła jurorka.

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