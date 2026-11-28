Fani chcą Grzeszczak na Eurowizji

Sylwia Grzeszczak od wielu lat jest wymieniana jako jedna z potencjalnych reprezentantek Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji. Nie brakuje komentarzy, że to tak niesamowicie utalentowana i charyzmatyczna wokalistka, że na pewno pokochałaby ją także zagraniczna publiczność. Pierwsze poważne plotki na ten temat pojawiły już w 2017 roku, kiedy fani chcieli wysłać ją na konkurs z utworem "All For You". Ostatecznie reprezentantką Polski została wtedy Kasia Moś. Od tamtej pory nazwisko Sylwii Grzeszczak przewija się w kontekście Eurowizji co roku. Mimo upływu lat nadal na eurowizyjnej scenie nie było. Czy wkrótce się to zmieni? Piosenkarka udzieliła wywiadu, w którym odniosła się do tego pomysłu.

ZOBACZ TAKŻE: Justyna Steczkowska znowu na Eurowizji?! "Polska gurom" to jej nowy hit z Kizo i Pawbeats

Sylwia Grzeszczak nie wyklucza udziału

W porównaniu do wielu innych dużych gwiazd, które często kategorycznie odrzucają pomysł udziału w Eurowizji, Sylwia Grzeszczak nigdy tego nie zrobiła. I nadal nie robi! Po ogłoszeniu koncertu na stadionie w Poznaniu piosenkarka została zapytana, czy kolejnym dużym krokiem nie będzie właśnie udział w Eurowizji.

To zawsze było moje marzenie. (...) Co się wydarzy? Ja sama nie wiem. Kompletnie nie mówię "nie". Fajnie by było przekroczyć granicę Polski - powiedziała Sylwia Grzeszczak w wywiadzie dla "Wirtualnej Polski".

Warto dodać, że zgłoszenia do preselekcji na Eurowizję 2027 już się zakończyły. Czy Sylwia Grzeszczak pojawi się w krajowych eliminacjach? Gwiazda ani nie potwierdziła, ani też nie zdementowała zgłoszenia. TVP ma ogłosić oficjalną listę uczestników jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Niespodziewanie miastem-gospodarzem zamiast Sofii został czarnomorski kurort Burgas. Bułgaria jest gospodarzem Eurowizji 2027 jako zwycięzca tegorocznej, jubileuszowej edycji z utworem "Bangaranga" w wykonaniu Dary.

Eurowizja 2027 nad Morzem Czarnym. Impreza odbędzie się w Burgas