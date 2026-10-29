Asseco Resovia Rzeszów pokonuje Energę Trefl Gdańsk. Jak odwrócili losy meczu?

Zwycięstwo Asseco Resovii Rzeszów w Ekstraklasie

Rywalizacja pomiędzy Asseco Resovią Rzeszów a Energą Trefl Gdańsk zakończyła się triumfem gospodarzy 3:1. Początek spotkania nie zapowiadał łatwego sukcesu rzeszowian, ponieważ w pierwszym secie to goście z Trójmiasta okazali się lepsi, wygrywając 25:22.

W kolejnych częściach meczu kontrolę nad przebiegiem gry przejęli miejscowi siatkarze. Dwie następne partie zakończyły się wygraną gospodarzy do 20, a w czwartym, decydującym secie rzeszowianie całkowicie zdominowali przeciwników, triumfując pewnie 25:14 i pieczętując zdobycie kompletu punktów.

W jakich składach zagrały obie drużyny?

W barwach zwycięskiego zespołu z Rzeszowa na parkiecie zaprezentowali się czołowi gracze. W drużynie Asseco Resovii Rzeszów wystąpili między innymi: Marcin Janusz, Klemen Cebulj, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk oraz Mateusz Poręba, wspierani przez libero Pawła Zatorskiego. Z ławki rezerwowych na boisku pojawili się Wiktor Nowak, Łukasz Kaczmarek oraz Bela Bartha.

Zespół gości również starał się przeciwstawić rywalom w mocnym zestawieniu personalnym. Dla Energi Trefla Gdańsk punkty zdobywali m.in. Przemysław Stępień, Michał Gierżot, Patryk Niemiec, Alaksiej Nasewicz, Damian Kogut i Moustapha M’Baye. Na pozycji libero zagrał Voitto Koykka, a rotację uzupełniali zmiennicy: Damian Schulz, Maksymilian Durski oraz Joe Worsley.