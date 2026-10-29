Enea AZS Politechnika z kolejnym triumfem. Kto był bohaterką w Szwajcarii?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-29 23:15

Koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań odniosły drugie zwycięstwo w Pucharze Europy, pokonując na wyjeździe szwajcarski zespół BCF Elfic Fryburg 87:80. Wicemistrzynie Polski w zaciętej końcówce meczu przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Koszykarka w białym stroju drybluje piłkę obok zawodniczki w czarnym stroju. O sukcesie zespołu Enea AZS przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarka w białym stroju kozłuje piłkę, wymijając przeciwniczkę w czarnym stroju podczas meczu.

Emocjonująca końcówka dla Enei AZS Politechniki

Mecz 3. kolejki Pucharu Europy dostarczył wielu emocji, a jego losy ważyły się do ostatnich minut. Na początku czwartej kwarty to szwajcarska drużyna miała nieznaczną przewagę, prowadząc 65:62 oraz 70:68. Zespół z Poznania potrafił jednak skutecznie odpowiedzieć w kluczowych momentach rywalizacji.

Jeszcze na 90 sekund przed końcowym gwizdkiem widniał remis 80:80. Po celnym rzucie z dystansu Feyondy Fitzgerald Enea AZS Politechnika Poznań wyszła na prowadzenie 82:80. Zawodniczki BCF Elfic Fryburg, próbując ratować sytuację, decydowały się na przewinienia, co skutkowało rzutami wolnymi dla akademiczek.

Sytuacja w grupie Pucharu Europy

Dzięki bezbłędnym rzutom osobistym Gmrice Davis oraz Laury Miskiniene, poznanianki utrzymały przewagę i zapewniły sobie końcowy sukces. Dla drużyny trenera Wojciecha Szawarskiego to drugie zwycięstwo w tej edycji europejskich rozgrywek, po wcześniejszej wygranej we własnej hali z francuskim Landerneau Bretagne Basket 77:65. Enea AZS zanotowała również jedną porażkę, ulegając włoskiej ekipie BCC Castelnuovo Scrivia Tortona 64:73.

W najbliższą środę wicemistrzynie Polski rozegrają kolejne spotkanie wyjazdowe, a ich przeciwnikiem będzie ponownie francuski zespół Landerneau Bretagne Basket. Aby wywalczyć awans do następnej fazy rozgrywek, drużyna musi zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w swojej grupie.

 

ROLKI