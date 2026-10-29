PE koszykarek. Znakomita passa polskiego zespołu

Gorzowianki imponują formą

Koszykarki Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. w 3. kolejce odniosły prestiżowe zwycięstwo w meczu na szczycie grupy J nad byłym euroligowym zespołem z Francji BLMA Montpellier 77:65. To jedyna polska drużyna z kompletem wygranych na tym etapie rozgrywek.

Na przeciwnym biegunie znajduje się zespół 1KS Ślęza Wrocław. Dla wrocławskiej ekipy ten etap nie układa się dobrze, wciąż pozostaje ona bez żadnej wygranej na swoim koncie.

Trzecia polska drużyna walczy?

Trzecia polska drużyna, wicemistrz Polski ENEA AZS Politechnika Poznań, wracająca na europejskie parkiety po 48 latach, po cennej wygranej w czwartek w Szwajcarii z Elfic Fryburg 87:80 ma bilans 2-1.

Do drugiego etapu awans wywalczą po dwie najlepsze drużyny z 12 czterozespołowych grup oraz cztery zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Stawką 32 ekip uzupełnią cztery drużyny, które odpadną po 1. etapie Euroligi.