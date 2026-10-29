Żona Harry'ego Kane'a w ogniu okrutnej krytyki. Po gali w sieci wylała się fala hejtu

Związek Harry’ego Kane’a oraz Katie Goodland ma bardzo długą historię. Oboje poznali się jeszcze jako dzieci, kiedy chodzili do jednej z londyńskich szkół. Ta szkolna znajomość z biegiem czasu zamieniła się w trwałe uczucie, które przetrwało wszystkie szczeble piłkarskiej kariery zawodnika.

W 2017 roku para zdecydowała się na zaręczyny, a dwa lata po tym wydarzeniu stanęła na ślubnym kobiercu. Obecnie małżonkowie są rodzicami czwórki pociech. Napastnik Bayernu Monachium wielokrotnie mówił o ogromnej roli rodziny w swoim życiu, a ukochana od samego początku wspierała go w dążeniu do sportowych celów.

Odbierając nagrodę podczas gali, angielski piłkarz zwrócił się bezpośrednio do małżonki z wyjątkowymi wyrazami wdzięczności. Określił ją mianem swojej najlepszej przyjaciółki i wyraźnie dał do zrozumienia, że bez jej pomocy nie osiągnąłby tak wielkiego sukcesu. Dodał także, że razem przetrwali liczne chwile triumfu oraz trudniejsze okresy.

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Żona Harry'ego Kane'a zaatakowana. Katie Goodland ofiarą internetowego hejtu

Publiczne wyznanie sportowca nie powstrzymało jednak części użytkowników sieci przed zamieszczaniem krzywdzących wpisów o jego wybrance. Internauci w niewybredny sposób oceniali jej urodę, sylwetkę, a także kreację, którą założyła na tę oficjalną uroczystość.

Część komentujących przekroczyła kolejne granice, twierdząc wprost, że partnerka piłkarza nie przystaje do środowiska największych gwiazd piłki nożnej. Ogromny niesmak wywołał zwłaszcza jeden z internetowych wpisów, w którym autor zestawił Katie z kobietami uważanymi przez niego za bardziej atrakcyjne.

W mediach społecznościowych pojawiły się jednak także stanowcze reakcje potępiające tego typu ataki. Liczni fani futbolu wzięli w obronę żonę Harry’ego Kane’a i ostro skrytykowali osoby publikujące wulgarne treści na jej temat.