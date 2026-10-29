Mamy nową królową czerwonego dywanu. Tym razem McKenna Grace przeszła samą siebie [ZDJĘCIA]

Method dressing rośnie na popularności. Strategia marketingowa; polegająca na tym, że aktorzy i, częściej, aktorki ubierają na czerwony dywan stroje bezpośrednio inspirowane filmem, serialem lub postacią, którą aktualnie promują; to domena przede wszystkim Margot Robbie (słynna kampania promująca “Barbie”) oraz Zendayi, która tego lata zachwyciła cały świat kreacją na jednej z premier “Odysei” w reżyserii Christophera Nolana. Wygląda jednak na to, że panie doczekały się właśnie godnej konkurentki w osobie McKenny Grace.

Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA

McKenna Grace zachwyca kreacjami promując “Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek”

Choć główną rolę w nowych “Igrzyskach śmierci” gra Joseph Zada (którego możecie kojarzyć z “Na wschód od Edenu” oraz zeszłorocznego hitu “Byliśmy łgarzami”), na czerwonym dywanie najjaśniej lśni McKenna Grace, filmowa Maysilee Donner. 20-letnia aktorka, dotąd znana głównie z odgrywania ról młodszych wersji znanych postaci (jak choćby Kapitan Marvel, czy Sabrina Spellman), zachwyca raz za razem, na każdy event promujący “Wschód słońca w dniu dożynek” wkładając kreację nawiązującą albo do którejś z postaci z “Igrzysk śmierci”, albo do grającej Katniss Everdeen Jennifer Lawrence.

Dotąd McKenna włożyła już m.in. suknię ślubną Katniss z “W pierścieniu ognia”, niebieską sukienkę przypominającą tę, którą malutka Rue wdziała na swój wywiad przed startem 74. Igrzysk, strój przypominający garnitur Ceasara Flickermana (słynnego kapitolińskiego prezentera, którego we “Wschodzie…” gra Kieran Culkin), czerwoną kreację nawiązującą do jednego z oscarowych strojów Jennifer Lawrence oraz zwiewną kolorową sukienkę, przywodzącą na myśl tę, w której paradowała Lucy Gray (Rachel Zegler) w “Balladzie ptaków i węży”.

Na Londyńskiej premierze “Wschodu słońca w dniu dożynek”, McKenna Grace postawiła jednak na inspirację samym filmem. Jej zjawiskowa, pełna kolorów suknia to dosłownie arena 50. Igrzysk Głodowych zaklęta w materiale. Zresztą sami zobaczcie w galerii:

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“Wschód słońca w dniu dożynek” - nowe “Igrzyska śmierci” zmierzają do kin

Polska premiera "Wschodu słońca w dniu dożynek" odbędzie się 20 listopada. Za reżyserię odpowiada Francis Lawrence, od lat związany z serią “Igrzyska śmierci”, a w obsadzie znaleźli się też m.in. Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.