Kto mógłby zagrać Annę Jantar? Internauci mają już kandydatkę. Pasuje idealnie

Ruszyły przygotowania do filmu "JANTAR", który opowie o życiu i karierze jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, Anny Jantar. Za reżyserię filmu odpowiada Daniel Jaroszek, producentem jest Robert Kijak, a autorami scenariusza są Daniel Jaroszek i Tatiana Zawrzykraj-Kutz. W produkcję zaangażowana jest również córka zmarłej piosenkarki, Natalia Kukulska, która zajmie się opieką artystyczną. - Będę odpowiedzialna za muzykę w tym filmie, to znaczy nie będę jej komponowała, ale będę nadzorowała - ujawniła artystka w rozmowie z Plejadą.

Ostatnie zdjęcia Anny Jantar. Powstały na krótko przed jej tragiczną śmiercią

Ruszył casting do filmu "JANTAR". Natalia Kukulska ma własną kandydatkę

Jak czytamy w ogłoszeniu prasowym, poszukiwania odtwórczyni głównej roli są jednym z pierwszych etapów prac nad produkcją i szansą na odkrycie nowego talentu, który zmierzy się z wyjątkowym aktorskim i muzycznym wyzwaniem. Do udziału w ogólnopolskim castingu zaproszone są kobiety w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można przesyłać do 20 listopada za pośrednictwem strony casting.jantarfilm.com, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym przygotowana scena do odegrania.

Córka Anny Jantar, Natalia Kukulska nie ukrywa, że ma już upatrzoną kandydatkę, lecz nie chce na razie ujawniać jej tożsamości.

Mam taką aktorkę, ale nie mogę zdradzić, kto to jest. Myślę, że nie mogę zdradzić, ale bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy na castingu, bo może być wiele zaskoczeń. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo otwarci, bo nie zawsze tu chodzi o to fizyczne podobieństwo. Czasami chodzi o to "coś”"- przyznała we wspomnianym wcześniej wywiadzie.

To ona zagra Annę Jantar? Internauci mają swój typ

W mediach i internecie rozpoczęły się spekulacje. Oliwer Kubiak z "Dzień Dobry TVN" wskazał córkę Natalii Kukulskiej, Annę Dąbrówkę, która pasuje wiekiem, jest bardzo podobna do babci, a do tego pięknie śpiewa. Padło też nazwisko Marii Dębskiej, aktorki znanej z seriali "Śleboda" oraz "Pionek", a także filmowej "Lalki". Internauci upatrzyli sobie jednak inną artystkę. W komentarzach w sieci dominują głosy, że Annę Jantar powinna zagrać gwiazda "Infamii" Zofia Jastrzębska.

Autor: Pokaz Macieja Zienia, Maj 2026, "set Me Free" - Pokaz Kolekcji Macieja Zienia/ AKPA

Szukamy osoby, która nie tylko zmierzy się z rolą tak rozpoznawalnej artystki, ale przede wszystkim pozwoli widzom uwierzyć w Annę jako bohaterkę naszej historii. Rozpoczęcie przygotowań i ogłoszenie castingu to dla nas ważny moment. Historia Anny Jantar ma ogromny potencjał filmowy i emocjonalny. Jej muzyka jest ponadczasowa, ale chcemy przede wszystkim opowiedzieć o tym jaka była - o miłości, ambicjach, cenie sukcesu i potrzebie niezależności. To opowieść, która może połączyć pokolenia i pozwolić odkryć Annę Jantar na nowo - mówi Robert Kijak, producent filmu.

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