Te kraje już wybrały piosenki na Eurowizję 2026. Na co warto zwrócić uwagę?

Eurowizja 2026 powoli nabiera kształtu. Zaczynamy poznawać uczestników tegorocznego konkursu, który będzie świętował swoje 70-lecie. Mimo uroczystej rocznicy jest to rok pełen negatywnych emocji, które wywołuje udział Izraela. Pięć państw zbojkotowało konkurs, przez co w Wiedniu zobaczymy reprezentantów tylko 35 państw. Będzie to najmniejsza Eurowizja od 2003 roku. Organizatorzy liczą jednak, że konkurs obroni się muzyką i na razie nie można narzekać. Na forach fanów Eurowizji można przeczytać opinie, że pomimo wielu kontrowersji, poziom artystyczny jest całkiem dobry. Na które kraje szczególnie warto zwrócić uwagę? Wybraliśmy cztery piosenki, które w maju mogą walczyć o wysokie lokaty.

Grecja - Akylas - "Ferto"

Grecja uważana jest za jednego z głównych faworytów. "Ferto" to nowoczesny numer "z jajem", który jednocześnie porusza ważny problem społeczny: konsumpcjonizm. Sam Akylas jest charyzmatycznym i wzbudzające pozytywne emocje artystą. Grecy już teraz liczą na drugie historyczne zwycięstwo.

Cypr - Antigoni - "Jalla"

Cypr, czyli siostrzany kraj Grecji, również jest bardzo dobrze odbierany przez fanów Eurowizji. Już wiele razy wysłali lekkie, taneczne numery w wykonaniu kobiet i tym razem jest podobnie. Antigoni (gwiazda "Love Island"!) śpiewa "Jalla", wakacyjny numer przepełniony tradycyjnymi cypryjskimi brzmieniami.

Malta - Aidan - "Bella"

Maltę reprezentuje Aidan, który wielokrotnie starał się o wyjazd na Eurowizję i wreszcie mu się udało. Postawił na balladę "Bella", która zachwyci wszystkich fanów romantycznych pieśni. Uwagę przykuwa też występ, a szczególnie moment, w którym pojawia się wir z płatków róż. Warto dodać, że po raz pierwszy od wielu lat na eurowizyjnej scenie wybrzmi język maltański.

Ukraina - Leleka - "Ridnym"

Ukraina to kraj, który zawsze liczy się na Eurowizji. Nasi wschodni sąsiedzi wygrali już trzy razy. W tym roku postawili na poruszającą balladę pod tytułem "Ridnym". Wokalistką jest Leleka, która w preselekcjach wygrała głosowanie zarówno widzów, jak i jury.