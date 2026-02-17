Chiński Nowy Rok 2026. 17 lutego wchodzimy w Rok Ognistego Konia

Kiedy wypada Księżycowy Nowy Rok 2026?

Księżycowy Nowy Rok, znany także jako Festiwal Wiosny lub Chiński Nowy Rok, wyznacza początek kalendarza księżycowego. To jedno z najważniejszych świąt w wielu krajach Azji, głęboko zakorzenione w obyczajach i rytuałach, które koncentrują się wokół kolektywnego świętowania oraz symbolicznego rozpoczęcia nowego etapu. W Korei świętowany jest jako Seollal, w Wietnamie jako Tet, w Japonii - na mniejszą skalę - jako Shogatsu.

W 2026 roku Chiński Nowy Rok wypada we wtorek, 17 lutego. Tradycyjne obchody trwają 15 dni i zakończą się Świętem Latarni 3 marca.

Jaki znak chińskiego zodiaku obowiązuje w 2026 roku?

Po kończącym się Roku Węża wchodzimy w Rok Konia, jednego z najbardziej żywiołowych znaków chińskiego zodiaku. Koń symbolizuje ruch, niezależność i potrzebę działania, a w połączeniu z żywiołem ognia nabiera jeszcze większej intensywności.

Rok Ognistego Konia oznacza dynamiczność i intensywność, wręcz nieokiełznaną dzikość. To już nie subtelne, a radykalne i galopujące zmiany. Rok Ognistego Konia to symbol wyjścia z fazy wewnętrznych analiz i skupienia na intuicji w stronę ekspresji, dynamiki i odwagi w podejmowaniu decyzji. W tradycji azjatyckiej to moment przygotowania do dużych przemian. Kojarzona z tegorocznym znakiem energia słońca sugeruje, że nasze wysiłki w budowaniu biznesu czy też rozwijania własnych talentów i planów, w tym roku zamanifestują się z pełną mocą.

A czym charakteryzuje się - wspomniane przez Panią - Święto Latarni?

To kulminacyjny moment obchodów Nowego Roku Księżycowego jest, które będzie obchodzone 3 marca 2026 r. Wśród licznych atrakcji znajdują się obserwacja księżyca, zapalanie lampionów, zagadki, tańce lwów i jedzenie kulek ryżowych.

Jakie jeszcze tradycje związane z tym okresem możemy uznać za charakterystyczne, czy są jakieś podobieństwa pomiędzy krajami Azji Wschodniej?

Choć w każdej kulturze świętującej Księżycowy Nowy Rok wygląda to trochę inaczej, widać podobieństwa związane zarówno z celebrowania świąt, jaki i dłuższej przerwy od pracy. Okres noworoczny charakteryzuje się dużą migracją wewnątrz kontynentu - rodziny odwiedzają się nawzajem, pracownicy delegowani wracają na czas wolny do domów, osoby samotne lub pary chętnie wybierają się w podróż do sąsiednich krajów, a lokalne linie lotnicze notują duże obłożenie.

A jakieś różnice?

W Chinach ucztę złożoną z zawiłej konfiguracji potraw wróżących pomyślność poprzedza się sprzątanie domostw, tak aby “wymieść” wszystkie problemy trapiące nas w starym roku i zrobić miejsce dla łutów szczęścia, którą przynosi nowy rok. Nieodłącznym elementem są prezenty, w tym również tradycyjne czerwone koperty z pieniędzmi. W Korei jeszcze kilka lat temu było to duże swięto rodzinne, podczas którego Koreańczycy tłumnie wyruszali do siedzib rodowych, wspólnie jedzono zupę z kluseczkami ryżowymi, wnuki dostawały podarki od dziadków, ubierano się w tradycyjne koreańskie stroje (hanbok).

Dziś często rodziny wolą skorzystać z okazji na mały rodzinny wyjazd, stąd niezwykła popularność krótkich wycieczek do Tokyo, Taipei, lub miast Południowej Azji. Wietnam świętuje hucznie nawet tydzień wcześniej, przy czym ze względu na strefę geograficzną towarzyszą temu - oprócz tradycyjnego sprzątania domostw i zabaw w miejscach publicznych - także festiwale kwiatowe. Najspokojniej Nowy Rok Księżycowy świętuje się w Japonii, gdzie wysyła się znajomym tradycyjne kartki noworoczne i wróży przyszłość z porannej porcji zupy ryżowej z fasolą adzuki.

Czy wejście w Nowy Rok ma wymiar symboliczny? Czy to po prostu zmiana daty w kalendarzu i okazja do świętowania, czy także czas np. do planowania i realizacji postanowień?

Wejście w Chiński Nowy Rok nie oznacza tylko zmiany daty w kalendarzu, ale przede wszystkim jest impulsem do planowania ścieżki osobistej i biznesowej zgodnie z energią nadchodzącego roku. Rok Ognistego Konia zapowiada się jako czas pełen wyraźnych zwrotów – zarówno w wymiarze osobistym, jak i kulturowym.

Materiał reklamowy