Tomasz Kammel ostro o sławnych kolegach. Wytknął im hipokryzję prosto w oczy

Tomasz Kammel to bez wątpienia waga ciężka polskiego dziennikarstwa rozrywkowego. Przez lata prowadził flagowe okręty TVP, takie jak "Randka w ciemno" czy "Pytanie na śniadanie". Choć niedawno zmienił częstotliwość nadawania i przesiadł się do internetowego Kanału Zero, jego rozpoznawalność ani drgnęła. Ostatnio prezenter postanowił wyregulować ostrość widzenia na pewne zjawisko w branży i szczerze opowiedział o blaskach i cieniach sławy.

Kammel punktuje narzekające gwiazdy

W rozmowie z podcasterem Cyprianem Majcherem dziennikarz nie owijał w bawełnę. Przyznał, że wejście na medialny świecznik ma swoją cenę, ale rachunek zysków i strat wychodzi zdecydowanie na plus. Finansowe bezpieczeństwo i ciekawe propozycje to waluta, którą trudno przecenić. Kammel nie ma litości dla tych, którzy publicznie wylewają żale na swoją popularność, nazywając taką postawę absolutną obłudą.

"Ale jaka jest nagroda za to, że się zgodzisz! Jeżeli w tym świecie właśnie odnajdziesz się i odniesiesz sukces, bo masz jakąś wyjątkowość, bo masz w sobie coś szczególnego, że cię widzowie polubią, ty wiesz, jaka to jest nagroda? Ja nienawidzę ludzi, którzy jęczą, że są znani, którzy mają z tego tytułu problemy. Uważam to za absolutną obłudę. Ja to od lat powtarzam, bo bycie taką osobą to jest milion zalet i trzy wady - powiedział Kammel."

Prezenter uważa takie postawy za niesprawiedliwe wobec osób marzących o karierze. Na dowód przytoczył anegdotę o Kevinie Baconie. Amerykański aktor zapragnął anonimowości, zmienił wizerunek i wyszedł na ulicę. Efekt? Zderzył się z murem obojętności, co okazało się boleśniejsze niż blask fleszy. Sam Kammel przyznaje, że spotkania z widzami to dla niego czysta przyjemność, a krytyka zdarza się w realnym świecie niezwykle rzadko.

Finansowe eldorado i darmowe przygody

Były gwiazdor TVP stawia sprawę jasno: ludzie mediów są uprzywilejowani. To pozycja, która otwiera drzwi niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Profitów jest cała masa – od tych finansowych, po społeczne i lifestylowe. Według Kammela narzekanie w takiej sytuacji to po prostu brak klasy i świadomości własnego szczęścia, zwłaszcza gdy los oferuje tak wiele "w gratisie".

"Dlatego uważam, że ludzie tacy jak ja, albo [przyp. red. celebryci] to są ludzie bardzo uprzywilejowani, których los nagrodził. I to nagrodził profitami finansowymi, profitami społecznymi, profitami związanymi z przygodami, jakie za darmo przeżywają. Albo często niezasłużenie, bo - i taka jest prawda (…) - dlatego nie lubię tego, jak ktoś marudzi na to, że jest mu tak ciężko - wyznał Tomasz Kammel."

