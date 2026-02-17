Jutta Leerdam rozbiła bank jednym gestem. Eksperci wyliczyli kwotę

Jutta Leerdam potwierdziła w Mediolanie swoją dominację w świecie łyżwiarstwa szybkiego. Holenderka wyjeżdża z imprezy z imponującym dorobkiem, zdobywając złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów. Jednak uwaga mediów i kibiców skupia się nie tylko na jej osiągnięciach sportowych, ale również na specyficznym zachowaniu tuż po zakończeniu wyścigów, które okazuje się być żyłą złota.

Tuż po przekroczeniu linii mety zawodniczka natychmiast rozpina swój strój startowy. Według doniesień holenderskiego dziennika "AD", nie jest to podyktowane zmęczeniem czy temperaturą, lecz twardym rachunkiem ekonomicznym. Reprezentacja Holandii ubierana jest przez markę Fila, podczas gdy Leerdam posiada indywidualny kontrakt z firmą Nike. Rozpinając kombinezon wyścigowy, seksowna panczenistka eksponuje swój sportowy biustonosz z logo prywatnego sponsora. Choć przepisy olimpijskie surowo zabraniają promowania marek innych niż oficjalni partnerzy federacji, zawodniczka znalazła lukę w regulaminie, którą skutecznie wykorzystuje.

Jutta Leerdam zachwyca w bikini! Seksowne zdjęcia holenderskiej łyżwiarki

- Podejrzewam, że w ten sposób zgarnia od Nike około 850 000 euro - powiedziała ekspertka od sportowego marketingu Frederique de Laat w holenderskiej gazecie „AD”.

Wspomniana kwota może być jeszcze wyższa i przekraczać milion euro, jeśli doliczone zostaną premie za wyniki. Pozycja marketingowa Holenderki jest niezwykle silna. Konto na Instagramie blondwłosej panczenistki śledzi 6,3 mln osób, co czyni ją jedną z najpopularniejszych sportsmenek w sieci. Umowa z gigantem odzieżowym to tylko część jej imperium finansowego; Leerdam zarabia również na promocji innych produktów, w tym kosmetyków do makijażu.

Miłość ze świata influencerów

Życie prywatne mistrzyni olimpijskiej również budzi ogromne zainteresowanie. Od 2023 roku jej partnerem jest Jake Paul – youtuber, bokser i celebryta. Para poznała się za pośrednictwem mediów społecznościowych, a ich relacja nabrała tempa po zaproszeniu łyżwiarki do podcastu. W marcu 2025 roku, podczas wakacji na Saint Lucia, doszło do głośnych zaręczyn. Amerykanin wspierał narzeczoną z trybun w Mediolanie, nie kryjąc wzruszenia po jej złotym medalu. Wcześniej Leerdam związana była z innym panczenistą, Koenem Verweijem.