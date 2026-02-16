Pierwszy faworyt do zwycięstwa Eurowizji 2026. To może być rok Grecji!

Grecja wybrała reprezentanta na Eurowizję 2026. Odkąd ukazały się piosenki z greckich preselekcji można było się spodziewać, kto wygra. Od samego początku wielkim faworytem był Akylas z piosenką "Ferto". Eksperci dawali mu aż 67 procent szans na zwycięstwo i nie pomylili się. Akylas zwyciężył zarówno w głosowaniu jury narodowego, jury międzynarodowego oraz w głosowaniu publiczności. To właśnie on będzie reprezentował Grecję na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Lokalni fani Eurowizji nie ukrywają, że liczą na zwycięstwo. Aktualnie Grecja jest trzecia w notowaniach, ale możliwe, że za kilka dni wyjdzie na prowadzenie. Zaledwie kilka godzin po zwycięstwie w preselekcjach "Ferto" było piątą najbardziej wyszukiwaną piosenką na świecie w serwisie Genius, który służy do sprawdzania tekstów utworów. Jeśli Grecy wygrają Eurowizję 2026, będzie to ich drugi triumf. Zwyciężyli już w 2005 roku, gdy reprezentowała ich Helena Paparizou z piosenką "My Number One".

Kim jest Akylas?

Akylas to młody artysta, który zyskał szeroką rozpoznawalność w 2024 roku dzięki przebojowemu singlowi "Atelié". Akylas kształcił się w Szkole Muzycznej w Serres, a swoje umiejętności sceniczne doskonalił dodatkowo podczas warsztatów teatralnych. Po przeprowadzce do Aten zaczął wyróżniać się w sieci dzięki viralowym coverom na TikToku. Od tamtej pory zbudował reputację znakomitego wykonawcy, tworząc wielokulturowe, nowoczesne brzmienie zakorzenione w greckiej tożsamości. Akylas identyfikuje się jako osoba queer.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ-a z piosenką "Wasted Love".