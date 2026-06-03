Te gwiazdy zaczynały karierę w opolskich Debiutach. Kiedyś to była fabryka sław!

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Od dekad to najbardziej prestiżowy przegląd polskich talentów. Nie ma jednak co ukrywać, że w ostatnich latach nie wypromował żadnej dużej gwiazdy. Kiedyś każdy początkujący artysta marzył o występie w opolskich Debiutach, ponieważ była to furtka do wielkiej kariery. Udział w opolskim wciąż jest prestiżem, choćby ze względu na historię miejsca, ale kiedyś była to prawdziwa kopania gwiazd. Kto w przeszłości brał udział w Debiutach? Kiedy spojrzymy na listę zwycięzców i uczestników, zobaczymy tam wokalistów, które grają koncerty do dzisiaj. O kim mowa? Niektóre nazwiska mogą was zaskoczyć!

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

KFPP w Opolu. Największe gwiazdy Debiutów

Pierwszym uczestnikiem, któremu zwycięstwo w Debiutach zapewniło dużą karierę, był Mietek Szcześniak. Triumfował już w 1985 roku. Niecałe 10 lat później w konkursie triumfowała Justyna Steczkowska. W pierwszej dekadzie XXI wieku Opole wciąż lansowało gwiazdy. Zaczynali tam m.in. bracia Cugowscy i Ania Dąbrowska. Warto wspomnieć, że dwie ogromne gwiazdy, które zaczynały od Debiutów, wcale ich nie wygrały. W 1990 roku przegrała Edyta Górniak, a w 2009 roku... Daria Zawiałow! Więcej nazwisk znajdziecie w galerii.

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Opole 2026 - uczestnicy Debiutów

Kto w 2026 roku weźmie udział w opolskich Debiutach? Będą to: