ESKA Toy Story Radio już gra! Specjalna stacja przed premierą "Toy Story 5"

Czym jest ESKA Toy Story Radio?

ESKA Toy Story Radio to nie jest zwykła stacja! To prawdziwy świat kultowych zabawek, stworzony z myślą o najmłodszych i wszystkich fanach uniwersum Disneya i Pixara. W ramówce usłyszycie dobrze znane hity z filmów i animacji tych brandów. Ale to nie wszystko! Prezenterzy ESKI oraz aktorzy dubbingowi wcielają się w role zabawek, opisując życie w pokoju dziecięcym. Usłyszycie ich komentarze spod łóżka, zza szafy czy z wnętrza pudełka na zabawki. Reagują na zagrożenia związane ze sprzątaniem pokoju i pojawieniem się człowieka, tak jak w filmach z serii "Toy Story". Tworzą także serwisy informacyjne i komunikaty dla innych zabawek, przenosząc słuchaczy w sam środek bajkowego świata. Stacji można słuchać w aplikacji mobilnej Radia ESKA i na eska.pl. Kliknij TUTAJ!

ESKA Toy Story Radio

Gwiazdy Eski i aktorzy Disneya w ESKA Toy Story Radio

W ten niezwykły projekt zaangażowały się największe gwiazdy Radia ESKA i ESKA2! W wejściach antenowych w role zabawek wcielą się: Krzysztof "Jankes" Jankowski, Kama Ryciak, Wiktor Brzozowski, Kasia Węsierska, Michu Sobkowski, Michał Hanczak, Rafał Adamczak, Łukasz Zduńczyk, Mati Fuczyło, Paweł Bogaj, Dawid Wajda, Artur Jarząbek, Kasia Grodzka, Kinga Baryga, Kamil Kowalski, Antonina Van Dessel i Agata Brodaczewska. To jednak nie koniec! W stacji usłyszymy również aktorów związanych z polską wersją językową "Toy Story 5". W specjalnych formach audio przygotowanych na potrzeby projektu pojawią się: Robert Czebotar (głos Chudego), Łukasz Nowicki (głos Buzza Astrala) oraz Sebastian Perdek (głos Sztućka). Co więcej, prezenterzy poranka Radia ESKA – Jankes, Kama i Wiktor – wzięli udział również w dubbingu "Toy Story 5"! Wcielili się w role postaci, które będzie można usłyszeć i zobaczyć w najnowszej części filmu. To prawdziwa gratka dla fanów!

Niezwykły projekt w Radiu ESKA

Projekt łączy muzykę, podcast i kreatywny audio storytelling. Jest jednym z najbardziej niestandardowych przedsięwzięć audio przygotowanych w ostatnich latach na polskim rynku radiowym – mówi Dawid Furch, koordynujący akcję ze strony Radia ESKA pod względem programowym.

Konkurs dla fanów "Toy Story 5"

Przygotowano również dodatkowe atrakcje! Uzupełnieniem działań będzie specjalny konkurs antenowy, realizowany w tygodniu premiery "Toy Story 5" w porannym paśmie Radia ESKA.